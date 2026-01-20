―「ウェルビーイング」がアガる２月を、しあわせあふれる和歌山で―和歌山Well-being Month×アドベンチャーワールド共創イベントがスタートします！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年２月の「和歌山Well-being Month２０２６」開催期間において、一般社団法人 日本ウェルビーイング推進協議会 和歌山Well-being Monthとの連携のもと、Well-beingの向上をテーマとしたイベントを多数開催いたします。Well-beingトークイベントやホースコーチング体験、ペンギンと過ごすマインドフルネスな体験、本企画に向けて共同開発中のサファリエリアでの焚火体験など、様々な動物たちのいのちが息づくアドベンチャーワールドで自分自身の「しあわせ」「ウェルビーイング」を見つめてみませんか。

【和歌山Well-being Monthについて】

２０２３年に開始した「和歌山 Well-being Month」は、ウェルビーイングの専門家や実践者、地域で活動・活躍する方々、そして来訪者がつながり、自然や文化・一次産業・まちづくりなど多様なテーマで学び、体験する月間イベント。白浜町、みなべ町、すさみ町、田辺市、上富田町などを中心に、セミナー・リトリート・ワーケーション・一次産業体験など、和歌山の「豊かさ」を五感で感じながらウェルビーイングが高まる機会を多数企画しています。

２０２６年も各地でのイベントや体験プログラムを通じて、和歌山の魅力を再発見し、「ウェルビーイングがアガる２月」を地域や参加者の皆さまと共創しています。

【アドベンチャーワールドでの共創コンテンツについて】

一般社団法人 日本ウェルビーイング推進協議会 和歌山Well-being Monthと連携し、特別に全９つのプログラムを共創しました。

お申し込みはこちら https://wakayama-wellbeing-month.pcwjapan.com/events-2026

１．Well-being トークイベント

１.日 時：２０２６年２月９日（月）

午後６時３０分～午後８時００分

会 場：tanabe en+

料 金：無料

テーマ：「魅せる× ウェルビーイング」

内 容：女性誌『FRaU』の編集長を長年務められた関龍彦様と、アドベンチャーワールドを運営する株式会社アワーズ代表取締役社長・山本雅史。 本企画では、それぞれの歩みを辿りながら、編集という表現の場と、いのちと向き合う場づくりという異なる領域で培われた審美眼や哲学に触れていきます。そして、「こころが動く瞬間」や「いのちの美しさ」について、あらためて見つめ直す時間となれば幸いです。

登壇者：●FRaUエグゼクティブ・プロデューサー・株式会社セキタツ代表取締役 関 龍彦 様

●株式会社アワーズ 代表取締役社長 山本 雅史

●一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事 島田 由香 様（モデレーター）

２.日 時：２０２６年２月１０日（火）

午後６時３０分～午後８時００分

会 場：SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE

料 金：無料

テーマ：「すべてのいのちのWell-beingとは」

内 容： 経営/ビジネス、学術/研究、地域づくり/人づくりなどのさまざまな視点から、ウェルビーイングを捉えます。「すべてのいのちのWell-beingとは何か」という問いに深く向き合う時間となれば幸いです。

登壇者：●武蔵野大学ウェルビーイング学部長 前野 隆司 様

●東京大学公共政策大学院教授 鈴木 寛 様

●株式会社アワーズ 代表取締役社長 山本 雅史

●一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事 島田 由香 様（モデレーター）

２．すべてのいのちの Well-beinng 福袋 ＠アドベンチャーワールド

２月１１日は「福袋」として４つの特別プログラムをご用意！お好きなプログラムを選んでご参加ください♪

日 程：２０２６年２月１１日（水・祝）

会 場：アドベンチャーワールド

入園方法：各お申込み画面を入園ゲート前イベント受付にて提示ください。

申込期限：２月１０日（火）正午まで

※当日空きがあれば、ご参加可能です。当日参加の場合も、申込サイトよりご予約をお願いいたします。

※福袋のイベントのみのご参加であれば、入園料および駐車場料金は無料でご参加いただけます。

※イベント前後にパークで過ごされる場合には、別途入園チケットのご購入が必要となります。

（１）トークイベント

時 間：午後１時３０分～午後３時００分（約９０分）

会 場：センタードーム 定 員：３０名

料 金：無料

テーマ：「すべてのいのちのウェルビーイング」

内 容：特別企画「すべてのいのちの福袋」をお届けします。ウェルビーイングは人だけでなく動物や自然、地球へとつながるもの。４名のゲストを迎え、自然と動物に囲まれたパークで多様な視点から、ウェルビーイングを紐解きます。

登壇者：●武蔵野大学ウェルビーイング学部長 前野 隆司 様

●東京大学公共政策大学院教授 鈴木 寛 様

●アステリア株式会社代表取締役社長/CEO 平野 洋一郎 様

●アドベンチャーワールド副園長 中尾 建子

●一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事 島田 由香 様（モデレーター）



（２）ホースコーチング（体験版）

時 間：午後３時２０分～午後４時５０分（約９０分）

会 場：ホースキャンプ

定 員：先着１５名

料 金：１５，０００円／名

内 容：馬をパートナーに自身のこころの在り方を見つめる、パークで実施しているホースコーチングプログラムの体験版（短縮版）です。感情に敏感な馬の特性を通して、感情への気づきとコントロール、他者を理解し動かすリーダーシップの本質を体得します。



（３）ペンギンフルネス -対話を深める特別な時空間-（体験版）

時 間：午後３時２０分～午後４時０５分（約４５分）

会 場：海獣館２階

定 員：先着１０名

料 金：４，０００円／名

内 容：南極世界をイメージした海獣館。ペンギンがのびやかに暮らす空間で、マインドフルネスや対話を行うプログラムです。

※（２）（３）同時刻開催となるため、どちらか一方のみのご参加となります。

（４）焚火ダイアログ（ジビエBBQ付き）@サファリワールド

時 間：午後５時００分～午後７時００分（約１２０分）

会 場：サファリワールド

定 員：先着４０名 限定

料 金：６，０００円／名

内 容：夜のサファリワールドで、焚火を囲みながらジビエバーベキューなどの食事とともに語り合うイベントです。

３．ホースコーチング／ペンギンフルネス／舞踊パフォーマンス

（１）ホースコーチング（島田 由香 様との共創プログラム）

日 程：

２０２６年２月２６日（木）、２７日（金）

時 間：

午後１時００分～午後４時３０分（約２１０分）

会 場：

アドベンチャーワールド ホースキャンプ

定 員：５名

料 金：４０，０００円／名

内 容：「ウェルビーイング」をテーマとした導入セッションに始まり、馬とのセッションを通じて自己理解や他者理解を深める、本格的な研修プログラムです。

（２）ペンギンフルネス-対話を深める特別な時空間-

日 程：２０２６年２月１２日（木）、１３日（金）、２６日（木）

時 間：午後６時１５分～午後７時２５分（約７０分）

場 所：アドベンチャーワールド 海獣館２階

定 員：１０名／日

料 金：５，０００円／名

内 容：営業終了後のアドベンチャーワールドを舞台にした、「ペンギン×マインドフルネス×自己対話」を掛け合わせた非日常のチルアウト体験です。 ペンギンのゆったりとした動きを眺めながら、ビーズクッションに身を委ね、静寂の中で自分自身と向き合い、心身を深く整える時間を過ごします。

（３）舞踊パフォーマンス「安珍清姫」

日 程：２０２６年２月６日（金）

午後５時００分～午後６時００分（約６０分）

会 場：アドベンチャーワールド ふれあいの里

料 金：

大人（大学生以上） ２，１００円／名

子ども（高校生以下）１，１００円／名

未就学児 無料

内 容：紀州に息づく物語が、あなたの心とつながる。和歌山県・道成寺に伝わる安珍清姫の物語。語り、舞い、香りが重なり、五感を通して、今の自分と静かにつながる時間をお届けします。

アドベンチャーワールドとの共創コンテンツ以外のイベントに関する最新情報や参加方法は、

「和歌山Well-being Month」公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@950roxev?oat__id=6057306)からご確認いただけますので、併せてお楽しみください♪

【メディア関係者のみなさまへ】

プログラムにつきましては、開発過程や関係者への取材も受け付けております。

【和歌山Well-being Month主催者（一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事 島田 由香 様）より】

今年もやります！和歌山Well-being Month！

とにかく魅力があふれている和歌山。ここだからこそウェルビーイングを実際に体験できる場を皆さんと一緒に創りながら、2月の１ヶ月間「和歌山Well-being Month 2026」を展開してまいります。ウェルビーイングとは「幸せ・継続的幸福」と訳されますが、シンプルに「いい（well) 状態（being）」を意味します。どんな時に自分がウェルビーイングなのかを知っていると、私たちは次の言動を選ぶことができ、どんな状況であってもウェルビーイングでいることができるようになります。

そのためのヒントがいっぱい詰まったセミナーや、実際に体を動かすことでウェルビーイングを実体験できる魅力的なイベントがぎゅっと集まった１ヶ月間。2月の和歌山で心も体も頭も使って、是非ご自身のウェルビーイングを知ってください。日本のウェルビーイングの底上げをすることが私のパーパス（大いなる目的）です。それを地域を通じて実現していきたい。その舞台として私の大好きな場所である和歌山を選んだのは、和歌山にはウェルビーイングであれる要素がいっぱいにあふれているからです。和歌山からウェルビーイングを広げていきたい。“また来たい・また会いたい”と思えるつながりを、この和歌山の地から全国、そして世界へ届けていきます。たくさんの皆さまのお越しを和歌山でお待ちしています。

【Well-being Month イベントに関するお問い合わせはこちら】

一般社団法人 日本ウェルビーイング推進協議会

和歌山Well-being Month 運営事務局

広報担当：福隅

E-mail：wakayama.wellbeing@gmail.com

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全

会一致で採択された国際目標です。