SNS総フォロワー数60万人B.B軍曹 初の企画展『全てのネガティブをプラスに変える展』開催　ー“ネガティブ”は、まだ翻訳されていない感情。

株式会社Bennu

株式会社Bennu(本社：東京都渋谷区 代表取締役：高木 啓太)が委員を務めるZENPRA制作委員会と株式会社LOVARIA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山下友梨子）は、SNS総フォロワー数60万人超の支持を集めるB.B軍曹による初の企画展『全てのネガティブをプラスに変える展』を開催いたします。会期は2026年3月13日（金）～3月15日（日）の3日間、会場はseeen表参道となります。

B.B軍曹は、「人生3周目」と評される夫との会話を軸に、日常のモヤモヤをプラスに変える漫画で多くの共感を集めてきました。本展では、その世界観を“画面越し”ではなく、来場者が実際に歩き、感じ、向き合える「体験」としてお届けします。

■B.B軍曹(ビービーぐんそう) について

薬剤師／漫画家／化粧品ブランド経営者。

SNS総フォロワー数約60万人。

日常の出来事や感情を題材にしたコミックエッセイは大きな反響を呼び、書籍化・メディア掲載へと広がる。現在は、漫画・エッセイ・アート制作に加え、薬剤師の知見を活かした化粧品ブランド「Maison Saki Lab.」を運営。医療・アート・言葉を横断しながら、日常の感情に新しい意味を与える表現活動を続けている。

【主な実績】

書籍：『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』（主婦と生活社）シリーズ累計大ヒット。

Amazonランキング「エッセー・随筆」カテゴリなどで1位・2位を独占。発売前重版など記録多数。

プロダクト：機能性スキンケア商品を展開。

【関連リンク】

Instagram：https://www.instagram.com/b.bgunso/?hl=ja

書籍情報（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/dp/4391166119

参考資料：『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』（主婦と生活社）より

“ネガティブ”は、まだ翻訳されていない感情。

B.B軍曹はこれまで、日常の中で生まれる不安や違和感、いわゆる「ネガティブ」と呼ばれる感情を

消すものではなく、意味を変えうるものとして描いてきました。

本展は、その思想を初めて展示という形で立ち上げる試みです。

■感情に、別の意味を与える展示

本展は、日常の中で見過ごされがちな感情をテーマにした、体験型の展示です。

作品を「見る」ことにとどまらず、空間全体を通して、感情の在り方そのものに触れる構成となっています。

ネガティブを否定するのではなく、その感情に

別の意味があるかもしれないという視点を、空間として提示します。

前向きになることや、答えを出すことを目的とした展示ではありません。

感情が途中のままでも存在できる、そんな状態を肯定する場を目指しました。

■展示の構成について

1. 思想を体験として提示する展示

B.B軍曹が作品を通して発信してきた「ネガティブは、まだ翻訳されていない感情」という考え方を、

初めて展示空間として立ち上げます。

2. 漫画・言葉・空間が一体となった構成

新作イラストと言葉、空間演出が連動し、画面ごしでは伝えきれなかった感覚を立体的に表現します。

3. SNS発の表現を“現場”に引き寄せる試み

SNSを起点に広がってきた表現を、「現場」で体験する場として再構築することで、感情との距離や見え方が静かに揺らぐ時間を生み出します。

会場イメージ会場イメージ■ B.B軍曹 コメント

ネガティブな感情は、できるだけ早く消すべきものとして扱われがちです。

私自身も、不安や違和感に飲み込まれそうになり、「この気持ちをどう消すか」ばかり考えていた時期がありました。

けれどそれは、消すべき感情ではなく、「まだ言葉や意味に変換されていない感情なのではないか」と思うようになりました。

この展示は、気持ちを前向きに整える場所でも、正解を提示する場所でもありません。

ただ、その感情を別の角度から読み解けるかもしれない。その視点を、空間として立ち上げてみたかったのです。

整理できていなくても、答えが出ていなくても構いません。

感情が途中のまま、その状態で足を運んでいただけたら嬉しいです。

■ 開催概要

・企画展名

『全てのネガティブをプラスに変える展』ー“ネガティブ”は、まだ翻訳されていない感情

・会期

2026年3月13日（金）～15（日）

・会場

seeen表参道( https://seeen.jp/ )

東京都渋谷区神宮前4丁目13-12

・チケット

スペシャルチケット（特典付き）：3,900円

入場券のみ：1,000円

※小学生以下無料・保護者同伴

※完全予約制

詳細スケジュール・チケット情報は公式サイト（https://bbgunso.com/ZENPRA01）を

ご確認ください。

会社概要

社名 : 株式会社 Bennu(ベヌウ)

設立 : 2020年2月

代表者: 代表取締役 高木 啓太

本社 : 東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C

URL : https://bennuinc.com