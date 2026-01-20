漫画だけじゃない生成体験へ。MangaNow、「AIスタジオ」をリリース──業界初（当社調べ）「オタクエージェントモード」搭載で画像・動画生成もモデル横断で一気通貫

株式会社イーリサ

株式会社イーリサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大竹マニエル）は、AI漫画生成プラットフォーム「MangaNow（マンガナウ）」において、漫画制作に加え、複数の生成AIモデルを活用した画像・動画生成までを一つの制作導線で行える新機能「AIスタジオ」をリリースしました。

※実際にMangaNowの「AIスタジオ」を利用して作成した素材

公式サイト：https://manganow.ai/

MangaNowはリリースから約1カ月半で、会員数1,500人（国内・海外ユーザー含む）を突破（当社集計／2026年1月20日時点）。

また、これまでに10,873ページの漫画が生成されています（当社集計／同日時点）。この利用実績を背景に、漫画に限らない“統合生成体験”として「AIスタジオ」を提供します。

リリースの背景

生成AIが普及する一方で、制作現場では

- 「モデルが多すぎて最適解が分からない」- 「思い描いた表現に寄せるための指示が難しい」- 「キャラクターの一貫性を保ったまま制作したい」

といった課題が残っています。

MangaNowは、漫画制作で磨いてきた“制作導線”をさらに拡張し、漫画・画像・動画を横断して生成できる「AIスタジオ」を開発しました。

プロンプト直入力と、エージェント相談の両方に対応することで、アイデアからアウトプットまでの試行錯誤をスムーズにします。

「AIスタジオ」の主な特長

1）プロンプト直入力／エージェント相談の“両対応”- 直接プロンプトを記入して、スピーディに生成- デザインエージェント（通常／オタク）と相談しながら、意図の言語化→生成→微調整までを会話で完結

2）自社独自開発の「デザインエージェント（通常）」と、業界初（当社調べ）「オタクエージェントモード」を搭載

AIスタジオには、自社独自開発のデザインエージェント（通常）と、業界初（当社調べ）となる「オタクエージェントモード」を搭載しています（2026年1月20日時点）。



オタクエージェントモードは、漫画・アニメ文脈の演出、表現、画作りのニュアンスに強い制作支援モードです。

用途に合わせて「相談しながら作る」「プロンプトを直接入れて作る」を切り替えられるため、YouTube用サムネイル、バナー、SNS投稿素材など、幅広いクリエイティブ制作に対応します。

3）保存キャラクターの呼び起こし／画像添付に対応- 保存済みキャラクターを呼び出し、制作物へ反映- 参考画像や素材画像を添付して指示でき、説明コストを削減

4）モデル横断の生成を、ひとつの制作フローに統合

目的→方向性→生成→比較→修正の反復を一つの導線にまとめ、制作のスピードと再現性を高めます。

利用できるモデル（一部抜粋）

AIスタジオでは、画像・動画それぞれで複数の生成AIモデルを選択して利用できます。

画像- NanoBanana- NanoBanana Pro- Seedream 4.0／4.5- GPT Image 1.5- Flux 2 Pro／2 Flex

動画

- Veo 3.1／3.1 Fast- Kling 2.6 Pro- Wan 2.6- Sora 2／2 Pro

※提供モデルは順次追加・更新される場合があります。

プランによる利用範囲について

ご利用いただけるモデルや生成上限は、プランやクレジットによって異なります。



プランによっては一部モデルが使い放題となるほか、今後もユーザー体験を損なわない形で、新しい生成AIモデルを順次追加していく予定です。

想定ユースケース

- マーケティング：広告クリエイティブ、LP素材、SNS投稿用の画像・動画制作- IP／キャラクター運用：一貫性のあるビジュアル展開、告知・PV素材の生成- プロダクト／ブランド：キービジュアル、説明用の短尺動画、各種素材の量産

今後の展開

MangaNowは今後も、制作から活用までをつなぐ体験を強化し、クリエイター・マーケター双方が使える制作基盤を拡充していきます。対応モデルや制作支援機能も順次追加し、制作の試行錯誤そのものが楽しくなるプロダクトを目指します。

MangaNow（マンガナウ）について

「MangaNow」は、スキル不要で物語や商品をプロ品質の漫画に変換するAIプラットフォームです。キャラクターや素材を資産として固定・再利用でき、SNS、LP、広告など目的に合わせたストーリー構成を提案します。

会社概要

会社名：株式会社イーリサ

代表者：代表取締役 大竹マニエル

所在地：東京都渋谷区道玄坂２丁目１５番１号

設立：2021年3月

資本金：2,000,000円

URL：https://eresa.co.jp/

事業内容：インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及び

ホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営及び管理