ママ向け在宅ワーク伴走サービス「ママサポ」の累計相談数が1,000名を突破。運営の株式会社Retro、教育格差是正に向けた「親のリスキリング支援」を加速。

株式会社Retro

株式会社Retroが運営するママサポの累計相談者数が1,000名を突破しました。

株式会社Retro（本社：東京都千代田区、代表取締役：三島誠司）が運営する、ママ向け在宅ワーク伴走サービス「ママサポ」は、サービス開始から累計相談者数が1,000名を突破したことをお知らせいたします。

■「日本人の教育をアップデートする」ビジョンの背景

株式会社Retroは「日本人の教育をアップデートする」をビジョンに掲げています。代表の三島は、幼少期に豊かな経験を得られた自らの原体験から、「子供の将来の選択肢は、親の経済的な余裕や経験に左右される」という現実に着目しました。 子供たちが環境に縛られず、人生の選択肢を広げるためには、まず親世代の所得を向上させることが不可欠であると考え、在宅ワークを通じたリスキリング支援を展開しています。

■ママサポが提供する「1on1伴走型」支援の特徴

1. 個別最適化された無料診断：

1on1で約1時間、職歴やスキル、稼働時間をヒアリング。

インスタ運用、物販、オンライン秘書、WEBデザイン、AIワークの中から最適な道を診断。

あなたに合った在宅ワークをご提案します。

2. 専属講師による完全個別サポート：

専属講師が個別の学習スピードに合わせて伴走。LINEやZoomでの相談は無制限とし、「分からない」による停滞を排除。

成果にコミットした1on1サポートだからこそスムーズな学習が可能です。

3. 透明性の高い運営

無理な勧誘を行わないことを明文化し、利用者の納得感を最優先した案内を徹底。

無料診断でご納得いただいた上で伴奏をスタートします。

■今後の展望

親が稼ぎ、その経験と資金が子供の教育に還元される好循環を生み出すことで、次世代の可能性を広げる社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

社名： 株式会社Retro

代表者： 代表取締役 三島誠司

所在地： 東京都千代田区神田三崎町3-4-4

設立： 2022年2月

URL： https://www.re-tro.net/