大丸心斎橋店が贈る～ラグジュアリーバレンタイン～歴史と技術を誇る 至高のショコラメゾンが集結｜2月4日（水）から開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店の今年のバレンタインでは、世界が憧れるラグジュアリーショコラメゾンを厳選。普遍的な歴史とレベルの高い技術を持つ、全4ブランド（初登場2ブランド）の名門ショコラティエが集結いたします。ヴォーリズ建築に囲まれた唯一無二の空間を舞台に、見た目も美しいこだわりのチョコレートをジュエリー展示のようなディスプレイでご紹介。この時期にしか出会えない商品も多数取り揃えます。自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に、ギフトを選ぶ時間が記憶に残る、とっておきの体験をお届けします。

「CHOCOLATELIER〈ショコラトリエ〉」2月4日（水）→14日（土）

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉、〈ジャン＝シャルル・ロシュー〉が大丸心斎橋店に初登場。全4ブランドのショコラメゾンによる、見た目も美しいこだわりのチョコレートが集結します。アトリエをイメージした会場では、各ブランドのコンセプトやヒストリーもご紹介いたします。

【初登場】〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉

「ガナッシュの魔術師」と称えられる創始者ロベール・ランクスにより、1977 年にフランス・パリのフォブール・サントノレ通りに誕生した高級チョコレート専門店。なめらかな口溶けと繊細な味わいは、チョコレートの最高峰ブランドとして世界的に高く評価されています。

▲ハート ギフトボックス S1 税込 7,560 円

定番レシピのショコラに加え、バレンタイン限定のハート型ブシェ「CŒUR FONDANTNOISETTE（クー ル フォンダン ノワゼット）」をアソート。特別な贈り物に華やぎを添えます。

▲オ クール デュ フォブール 12 粒入 税込 6,696 円

限定ブシェ「エピセ ヴァニー ユ ポワーヴル」、限定レシピ のショコラ 2 種「ガナッシュノアール」と「フリュイテ ル バーブ」、定番レシピの「グレン ダンテル」を詰め合わせたアソートボックス

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

世界で最も著名なシェフのひとりであるアラン・ デュカスのフランス・パリ発のショコラ専門店。カカオ豆の選定から製造までをパリと東京の工房で一貫して行っています。伝統的な製法で仕上げられた味わいは、世界中のショコラ愛好家に支持されています。

▲アソルティモン・グルマン 4種 税込3,672円

ドラジェ、オランジェット、ミニタブレット、ロックの4種のアソート。カカオの風味際立つショコラを楽しめるバレンタイン限定BOXです。

▲ピュール・クール オ・レ 詰め合わせ 6枚入り 税込2,916円

アラン・デュカスの思い出に残る“おばあちゃん作ってもらったビスケット”をイメージした人気商品「ピュール・ブール」をハート型に焼き上げ、ショコラ オ・レでコーティング。

関西ではここだけ！

本館地1階の常設店舗では、「パリのときめき」をテーマに芸術的な幾何学デザインで表現された

ハートのモチーフを散りばめた、バレンタインコレクションを販売いたします。

[販売期間]1月13日(火)～2月15日(日) 本館地1階〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

【初登場】〈ジャン＝シャルル・ロシュー〉

アンフィニ・クール 税込6,480円ぺピクール 税込3,780円

独創的でアートのようなショコラが特徴のパリ発高級チョコレートブランド。シェフ自らが手がける繊細な彫刻のようなショコラは、すべての感覚を刺激する芸術品。日本では出会う機会の少ない希少な味わいです。

▲ショコラアソート アムール 11 個入 税込5,616円

カカオの風味を感じられるガナッシュと濃厚なナッツのプラリネをベースに現在、日本で49 種類の展開となるボンボンショコラ。一度に様々なフレーバーを楽しむことができるアソートは人気商品です。

▲フルーツタブレット イチゴ 税込3,888円

ジャンシャルルロシューの看板商品。口の中でフレッシュな生のイチゴの甘みと香りが広がり、チョコレートとのマリアージュをお楽しみいただけます。

[販売曜日］火・木・土

〈カカオサンパカ〉

スペイン王室用達の確かな品質と希少性を兼ね備えた、ラグジュアリーなチョコレートプランド。ショコラティエが300種以上の品を丹念につくりあげるという、品質へのこだわりが光ります。スペインらしい華やかなデザインも特徴。

▲フリア セレクション 税込1,890円

宝石のようなフォルムにフルーツのみずみずしさや、ローズの香りを楽しんでいただけるボンボンチョコレートの詰め合わせ。大丸松坂屋限定商品。

▲カカオの旅 セレクション 9 個入り 税込4,860円

カカオを原産地ごとに仕上げたボンボンチョコレート。いずれもそれぞれのカカオの個性が光る一粒です。