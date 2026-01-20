世界の交通渋滞ランキングを発表：エレガントなドライビングでモビリティ体験を再定義するLEPAS L8

蕪湖、中国, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- 2025年12月、世界的な交通データ分析企業のINRIXは、36か国900都市を超える交通データを詳細に分析した「2025年世界交通スコアカード」（2025 Global Traffic Scorecard）を公表しました。同レポートによると、これらの都市の半数以上で交通渋滞が前年に比べて悪化しており、主要な都市圏にとって交通渋滞は根強い課題となっていることが明らかになっています。これらの洞察に基づき、LEPASのフラッグシップモデル「LEPAS L8」は高度なインテリジェントテクノロジーと堅牢なハイブリッドシステムを活用し、「エレガントなドライビング（Elegant Driving）」ソリューションを提供します。このソリューションで、渋滞が発生している状況でもドライバーのストレスを軽減し、複雑な交通状況でもエレガントで落ち着いた運転を可能にします。



LEPAS L8



ラッシュ時の頻繁なストップ・アンド・ゴーで、ドライバーは疲労が溜まりやすくなります。LEPAS L8のインテリジェント運転支援システムは、この負担を効果的に軽減します。全車速ACCとICAを作動させれば、停止状態から最高180km/hまでの追従走行、車線中央維持、スムーズなストップ・アンド・ゴー操作が可能になります。これにより、ドライバーの反復操作が大幅に削減され、渋滞の中での通勤がより効率的で疲れにくくなります。

夕方のラッシュ時間帯は、ストップ・アンド・ゴーの運転によって、ドライバーの注意力に対する要求が高まります。LEPAS L8の360°パノラマビューとシャーシビジュアライゼーションシステムは、周囲の死角をセントラルディスプレイにはっきりと映し出し、低速での操縦の負担軽減と正確な車線変更を可能にします。スムーズなパワーデリバリーと静かなキャビンと共に、このシステムは渋滞している市街地での快適性と運転の信頼性をさらに高めます。

週末の軽い旅行では、予期せぬ高速道路の渋滞で計画が簡単に中断したり、停車と発進を頻繁に行うことで運転体験が低下したりすることがよくあります。総合航続距離が1,300kmを超えるLEPAS L8は、日頃のエネルギー計画の必要性をなくし、航続距離に関する不安を解消します。97.6％の伝達効率を誇る専用ハイブリッドトランスミッションは、スムーズで洗練された低速走行を実現し、渋滞時の走行快適性の低下につながることの多い衝撃を回避します。

走行時のこの静かで穏やかなパフォーマンスの裏には、確かな技術力が隠されています。LEPAS L8は、業界トップクラスの44.5％の熱効率、CSモードでの燃費わずか4.2L/100kmを誇るChery GroupのSuper Hybrid Systemを搭載しています。これらの技術を組み合わせることで、混雑したドライビングシーンにおけるLEPAS L8の競争力は高まり、あらゆる旅が「エレガントなドライビング」に変わります。

LEPASは、「エレガントなドライビング」を世界中のより多くのユーザーに提供し、ドライバーが複雑な都市交通の中でも落ち着いて運転できるようにすることを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com