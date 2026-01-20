こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部の小林透教授らによる研究グループが分散型育成装置「Worm Pod（ワーム・ポッド）」を開発 ― 持続可能な養殖業を支える次世代飼料生産技術
駒澤大学（東京都世田谷区／学長：村松哲文）および長崎大学（長崎県長崎市／学長：永安武）を中心とする研究グループ（研究代表者：小林透教授）はこのたび、分散型育成装置「Worm Pod（ワーム・ポッド）」を開発しました。これは、養殖魚の飼料として注目されるミルワーム（昆虫）を、低コストかつ効率的に生産することができるものです。本研究では、IoT、仮想化、AIを活用し、複数の小規模飼育拠点をあたかも一つの大規模工場のように一元管理する仕組みを実現しています（図1）。
■背景：高騰する養殖飼料と環境問題
水産養殖では、これまで魚粉（主にイワシ由来）が飼料として使われてきましたが、乱獲や国際情勢の影響により、価格は過去20年で約3倍に高騰しています（参考：世界の経済・統計 情報サイト https://ecodb.net/commodity/fish_meal.html ）。こうした中、食品残渣を餌にでき、環境負荷の低いミルワームが代替飼料として注目されています。
しかし、日本では山間部が多いために大規模な飼育工場の建設が難しく、一方、小規模拠点を分散させると、管理の手間やコストが増えるという問題があります。
■Worm Podとは
「Worm Pod」は、小型コンテナを活用した分散型のミルワーム育成装置です。各コンテナにはカメラや温湿度センサーが設置され、インターネットを通じてクラウドに接続されます（図2）。これにより、地理的に離れた複数のWorm Podを一つの"仮想的な大規模工場"としてまとめて管理することが可能になります。また、スマートフォンやパソコンから、いつでも育成状況を確認できます（図3）。
■AIが「収穫のタイミング」を自動通知
研究チームは、AIによる画像解析技術を活用し、ミルワームの成長段階（幼虫・蛹・成虫）を自動で識別する仕組みを開発しました（図4）。
ミルワームは蛹になる直前が最も栄養価が高いとされており、AIはその最適な収穫タイミングを検知して通知します。これにより、これまで人手に頼っていた日常的な監視作業を大幅に削減することができます。
■九州北部での実証実験
研究チームは九州北部の3か所（長崎県大村市、長崎市、福岡県飯塚市）にWorm Podを分散設置し、実証実験を行いました。
その結果、遠隔からの育成状況監視 AIによる収穫時期の自動判断や拠点の追加・停止を柔軟に行える運用が可能であることを確認しました。
■今後の展望
Worm Podは、養殖場の近くで飼料を生産する「地産地消型モデル」であり、遊休地や空き施設を有効活用し、環境負荷の少ない持続可能な養殖業の実現に貢献する技術であるといえます。現在、長崎大学発のベンチャー企業「株式会社Booon」を中心に、実用化・事業化に向けた検討が進められています。
なお今回の研究成果は、2月にドバイ（アラブ首長国連邦）で開催される「IEEE 44th International Conference on Consumer Electronics」で発表される予定です。
■研究代表者コメント
小さな拠点でも、ネットワークでつなげば大きな力になります。Worm Podが、養殖業のコスト削減と環境問題の解決の両立に貢献できることを期待しています。（駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 小林 透 教授）
■研究助成
本研究は、JSPS科研費（JP21H03558、JP24H00744）および内閣府『地域中核大学イノベーション創出環境強化事業』の支援を受けて実施されました。
▼研究に関する問い合わせ先
駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部
小林 透
E-mail： toru@komazawa-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報戦略室
住所：〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL：03-3418-9828
メール：koho@komazawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
