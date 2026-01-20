CMPスラリー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月08に「CMPスラリー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。CMPスラリーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
CMPスラリー市場の概要
CMPスラリー市場に関する当社の調査レポートによると、CMPスラリー市場規模は 2035 年に約 61 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の CMPスラリー市場規模は約 35 億米ドルとなっています。CMPスラリーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、CMPスラリー市場シェアの成長は、ファウンドリおよびIDM（垂直統合型デバイスメーカー）の設備投資サイクルが活発化していることに起因しています。主要ファウンドリのデータは大規模な設備投資を示しており、これがCMPスラリーを含むプロセス消耗品の需要を押し上げています。主要企業の年次報告書の分析によると、大規模な製造投資が行われていることが分かります。したがって、少数の大手企業による集中的な設備投資が、安定した需要を牽引すると予想されます。
CMPスラリーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cmp-slurry-market/590642040
CMPスラリーに関する市場調査によると、政府の産業奨励策や国内生産回帰政策により、市場シェアは拡大する見込みです。市場の見通しは、半導体製造工場への資金援助やグローバルサプライチェーンのレジリエンス強化に向けた主要なインセンティブによって形成されています。当社の調査報告書では、公的資金の投入により国内スラリー生産施設の投資回収期間が短縮され、安定した購買ルートが確立されると予測しています。
しかし、厳格な性能仕様は、市場の自由な成長を阻害する最も大きな障壁の一つとなっています。均一性、選択性、欠陥率といった技術的な課題は、原子レベルで評価されます。これは、新規参入企業が市場に参入し、研究開発に多額の投資を行っている既存企業に打ち勝つための大きな障壁となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339581/images/bodyimage1】
CMPスラリー市場セグメンテーションの傾向分析
CMPスラリー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、CMPスラリーの市場調査は、アプリケーション別、研磨材タイプ別、分散タイプ別、技術ノード別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
CMPスラリー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642040
エンドユーザー産業別に基づいて、CMPスラリー市場はファウンドリ/ロジック、メモリ（DRAM &と3D NAND）、IDM（統合デバイスメーカー）、その他（光学、化合物半導体）に分割されています。ファウンドリ/ロジック分野が主要な市場であり、予測期間中に世界市場シェアの45%を占めると予想されています。最先端ファウンドリ能力への戦略的投資と最終市場の多様化が、このサブセグメントの需要を牽引しています。日本と米国は、新たな製造設備への積極的な投資を行い、数十億米ドル規模のスラリー市場に対する高い需要を生み出している主要国です。自動車および航空宇宙産業におけるADAS（先進運転支援システム）や高性能ネットワークの統合も、高度なノードの需要を拡大させ、ファウンドリにおけるスラリーの需要増加につながっています。
