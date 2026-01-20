炭素循環と脱炭素を“測る”技術基盤：炭素13同位体市場は年17%成長
炭素13の同位体（13C）は、炭素の安定同位体の一つであり、自然界におよそ1％の割合で存在する。原子核は六個の陽子と七個の中性子で構成され、通常の炭素12に比べわずかに質量が大きい。この微細な差異が、化学反応の同位体効果、分子構造解析、生体代謝の追跡、環境中の炭素循環など、多様な科学的応用を可能にしている。
特に炭素13は、安定同位体トレーサーとして生命科学、医薬、化学、環境分析の分野で不可欠な存在である。医療分野では呼気診断や代謝試験、化学産業では反応機構の解析、有機合成経路の特定などに広く利用されている。また、気候変動対策の文脈においても、炭素循環や温室効果ガスの動態を把握する科学的指標として注目が高まっている。炭素13は、科学と産業の橋渡しを担う不可視の基盤素材である。
市場拡大の現実
LP Information調査チームの最新レポートである「世界炭素13の同位体市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/595489/carbon-13-isotope）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.0%で、2031年までにグローバル炭素13の同位体市場規模は0.75億米ドルに達すると予測されている。この成長を支える要因は、核磁気共鳴（NMR）や質量分析（MS）技術の普及、高精度な代謝解析や薬物動態評価の需要拡大にある。製薬産業では、安定同位体標識化合物の活用が新薬開発の効率化や安全性向上に寄与しており、研究用途から実用段階への移行が進行している。
また、製造面においても遠心分離やレーザー分離などの高効率プロセスが確立されつつあり、従来の高コスト構造を改善している。これにより、炭素13は研究機関にとどまらず、化学、環境、医療機器など幅広い産業領域においても採算性を持つ素材としての地位を確立しつつある。
図. 炭素13の同位体世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339557/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339557/images/bodyimage2】
図. 世界の炭素13の同位体市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、炭素13の同位体の世界的な主要製造業者には、ISOTEC、Rosatom(Isotope JSC)、TOKYO GASなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約7.0%の市場シェアを持っていた。
グローバルプレイヤーの戦略構図--技術と供給の両立をめぐる競争
炭素13同位体市場は、少数の高度技術企業による寡占的な構造を呈している。市場シェアで最大の企業はISOTECであり、高純度同位体化合物の製造技術と供給能力を背景に世界市場を牽引している。次いでRosatom（Isotope JSC）が堅実な地位を確保し、核分離技術を応用した大量生産体制で競争力を維持している。TOKYO GASは日本市場における研究機関・大学との連携を通じて、輸入流通および品質保証の分野で独自の地位を築いている。Cambridge Isotope Laboratoriesは生命科学向け製品に強く、Isotope CMRは小規模ながら地域密着型供給で一定の存在感を示している。
同市場の特徴は、供給の安定性と技術的差異が市場支配力に直結している点である。炭素13の分離・精製には高度な装置投資と技術ノウハウが求められ、品質管理体制を維持するためのコストも高い。このため新規参入は限定的であり、主要企業間の技術提携や長期供給契約が市場の枠組みを形成している。結果として、炭素13市場は高付加価値かつ高障壁の技術集約型産業として安定的な収益構造を保っている。
