EaseUS、Data Recovery Wizardを含む5製品が、第45回Vectorプロレジ大賞にノミネート【投票受付中】
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は2026年1月15日(木)に、EaseUS Data Recovery Wizardほか計5製品が、国内最大級のダウンロードサイト「Vector」が主催する「第45回Vectorプロレジ大賞」にノミネートされたことをお知らせいたします。現在、各賞の受賞作品を決めるユーザー投票が進行中です。
より詳しくはこちら：https://pcshop.vector.co.jp/service/special/award/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339584/images/bodyimage1】
この度、弊社の製品も下記の5部門にノミネートされました。日頃よりご愛顧いただいているユーザーの皆様に心より感謝申し上げます。
ユーティリティ部門 : ディスク/パーティション管理ソフトEaseUS Partition Master （https://reurl.cc/k8jGEb）
バックアップ部門 : バックアップ・復元ソフトEaseUS Todo Backup Home （https://reurl.cc/rKjNRy）
復元部門 : データ復旧ソフトEaseUS Data Recovery Wizard （https://reurl.cc/EbMOR1）
データ引越部門 : データ移行・PC引越しソフトEaseUS Todo PCTrans （https://reurl.cc/gnjLQ7）
Mac部門 : Mac用データ復元ソフトEaseUS Data Recovery Wizard for Mac （https://reurl.cc/R9laO9）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339584/images/bodyimage2】
■ 投票概要
１．投票締切 : 2026年1月29日（木）15:00
２．結果発表 : 2026年2月5日（木）予定
３．投票ページ : https://pcshop.vector.co.jp/service/special/award/
■ 注意事項 :
１．複数のソフトへの投票が可能ですが、同一ソフトへの投票はお一人様1回のみ有効です。
２．同一ソフトへの重複投票は無効となります。
今回のノミネートは、日頃よりEaseUS製品をご愛用いただいているユーザーの皆様の支持によるものです。大賞受賞を目指し、引き続き多くのユーザーの皆様からの投票をお待ちしております。EaseUSは今後も、ユーザーのニーズに応える高品質なソフトウェアの開発と提供に努めてまいります。
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/pKjQLd
X (旧Twitter): https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
