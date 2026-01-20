ブレーキフルード市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月08に「ブレーキフルード市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ブレーキフルードに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ブレーキフルード市場の概要
ブレーキフルード市場に関する当社の調査レポートによると、ブレーキフルード市場規模は 2035 年に約 51.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ブレーキフルード市場規模は約 37億米ドルとなっています。ブレーキフルードに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ブレーキフルード市場シェアの成長は、規制の調和化によるものです。当社の調査レポートでは、この10年間で車両に関する安全規制が厳格化しているという重要な傾向が明らかになっています。調和されたプロトコルに基づいた確立された規制エコシステムは、ブレーキシステムの最低性能要件と検証要件を引き上げています。
さらに、市場の見通しは、規制当局がより高度なABS/ESC/AEBS機能や新たな運転支援規則を義務付けていることによって形成されています。これらの要因が相まって、OEM（自動車メーカー）は油圧サブシステムの認証取得を迫られることになります。この認証には、世界市場全体で互換性のあるブレーキフルード、シール、およびサービス手順が含まれます。これらの要素を総合的に考慮すると、OEMおよび規制当局による検証済みブレーキフルードに対する需要の高まりが、市場に大きなビジネスチャンスをもたらすと当社は予測しています。
ブレーキフルードに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/brake-fluids-market/85693
ブレーキフルードに関する市場調査によると、世界の自動車保有台数の増加と車両の老朽化に伴い、交換用およびアフターマーケット向けフルードの需要が増加するため、市場シェアは拡大すると予測されています。当社の調査レポートでは、ブレーキフルードは消耗品であり、世界の自動車保有台数とその平均車齢に密接に関連していることが明らかになっています。
さらに、老朽化した車両の割合が高いことで定期的なブレーキ整備の頻度が増加し、油圧関連消耗品のアフターマーケット需要が高まるため、市場の見通しは良好です。この傾向は、アジア太平洋地域などの主要地域市場における商用車の増加と密接に関連しており、車両更新サイクルにおける新たなビジネスチャンスを生み出すと予想されます。
しかし、プラットフォームレベルでの技術革新（ブレーキ バイ ワイヤ）は、認証コストの上昇とフルードサプライヤーにとっての参入障壁を高めるため、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる可能性があります。主要サプライヤーは、研究開発費とシステム統合費の増加を報告しています。例えば、Boschは2024年に78億ユーロの研究開発費を計上し、ZFは2023ー2024年の資料で「x-by-wire」開発を強調しています。当社の調査レポートによると、OEMは現在、フルードに対し、システムレベルでの電気的/ハードウェア互換性および安全性の検証を要求しており、従来の日用品だったフルードが、認証済みのプラットフォーム固有の調達品へと変化しています。したがって、市場の見通しは、サプライヤーの年次報告書や技術ロードマップにも示されているように、高額な初期認証コスト、承認までのリードタイムの長期化、承認済みサプライヤーの集約といった結果によって影響を受けるでします。
