自動運転車市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月08に「自動運転車市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動運転車に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動運転車市場の概要
自動運転車市場に関する当社の調査レポートによると、自動運転車市場規模は 2035 年に約 831億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動運転車市場規模は約 361億米ドルとなっています。自動運転車に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスの専門家によると、自動運転車市場シェアの成長は、国際的な規制の調和によるものであり、これにより国境を越えた商業規模の拡大が促進される見込みです。さらに、当社の調査レポートでは、UNECEの文書に基づき、自動車線維持システム（UN R157）および関連する自動運転システムに関する規定の世界的な承認件数が2024年以降増加していることが明らかになっています。
また、市場の見通しは良好です。各国で異なっていた規制から、調和のとれた型式承認制度への明確な移行が見られ、これにより認証および試験の重複が最終的に削減されるでします。その結果、国境を越えたサービス提供までの期間が短縮され、地域規模で展開可能な商業モデルの拡大が期待されます。
自動運転車に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/autonomous-vehicle-market/104753
自動運転車に関する市場調査によると、公共インフラへの資金投入の増加やスマートシティプログラムの推進により、市場シェアは拡大すると予測されています。市場の見通しは、インテリジェント交通インフラを強化するための資金投入の急増によって形成されており、これが車両コネクティビティ、道路網のデジタル化、路側センサーといった、自動運転サービスに不可欠な要素への需要を喚起しています。道路上の車両台数の増加に伴い、高度な交通管理へのニーズが高まるにつれ、国家政策を通じて自動運転車への推進力も強まると予想されます。
しかし、大手企業（GM/Cruiseなど）にとっての重大な運用上の制約や一時的な費用、さらに規制の細分化やコンプライアンスコストといった主要因による事業拡大の遅れが、今後数年間における自動運転車市場の成長を抑制する要因となることが予想されます。
自動運転車市場セグメンテーションの傾向分析
自動運転車市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動運転車の市場調査は、自律性のレベル別、アプリケーション別、コンポーネント別、パワートレイン別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
自動運転車市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104753
コンポーネント別に基づいて、自動運転車市場はハードウェアとソフトウェアとサービスに分割されています。ソフトウェアとサービス分野が市場を牽引し、予測期間中に世界市場シェアの55%を占めると予想されます。市場評価の焦点は主にソフトウェアとサービスのコンポーネントに置かれています。現在、部品構成表においてハードウェアが大きな割合を占めていますが、将来的にはソフトウェアが自動運転車エコシステム内で最大のシェアを占め、収益源となることが見込まれています。これにより投資が促進され、世界全体で市場評価が上昇していくと考えられます。
