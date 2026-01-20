高速度鋼切削工具市場：世界調査レポート、需要、市場規模、開発、メーカー別シェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポートを発行したと発表した。当該レポートは、高速度鋼切削工具市場を対象とし、タイプ別（フライス加工、穴あけ、タッピング、リーマ・座ぐり、ブローチ加工、その他）、技術別（従来型、CNC〔数値制御〕）、最終用途産業別（自動車、航空宇宙・防衛、石油・ガス、エネルギー・電力、海洋、その他）に市場を区分した世界市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）を提供する内容である。本レポートは、高速度鋼切削工具市場に関する予測評価を提示するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
高速度鋼切削工具市場概要
高速度鋼（HSS）切削工具は、タングステン、モリブデン、クロム、バナジウムなどの元素を含む合金鋼から製造される精密工具であり、加工時に発生する高温下でも硬度を保持できる特性を有する。これらの工具は、自動車、製造、航空宇宙、金属加工などの産業分野において、穴あけ、フライス加工、旋削、成形加工などの工程で広く使用されている。HSS工具は、従来の炭素鋼工具と比較して、靭性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れている点が特徴である。また、コスト効率が高く、再研磨が容易であり、鋼、アルミニウム、各種合金など幅広い材料に対応可能であることから、産業用機械加工において汎用性と信頼性の高い選択肢となっている。
Surveyreportsの専門家は高速度鋼切削工具市場に関する調査を分析し、2025年における同市場規模が102億米ドルであったことを明らかにした。さらに、高速度鋼切削工具市場は、2035年末までに138億米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約3.7％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038292
Surveyreportsのアナリストによる定性的な高速度鋼切削工具市場分析によれば、同市場規模は、機械加工および金属加工に対する需要の増加、自動車および産業製造分野での高い採用率、製造業および精密加工産業の拡大、ならびに工具設計およびコーティングにおける技術進歩を背景として拡大すると見込まれている。高速度鋼切削工具市場における主要企業としては、Addison & Co. Ltd.（Amalgamations Group）、Big Kaiser Precision Tooling Inc.、Heinz Kaiser AG、Black & Decker Corporation（Stanley Black & Decker Inc.）、Erasteel Inc.（Eramet-SLN）、Kennametal Inc.、Niagara Cutter LLC（Seco Tools AB）、Sandvik ABなどが挙げられる。
また、本高速度鋼切削工具市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も備えている。
目次
● 高速度鋼切削工具市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の高速度鋼切削工具市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における2035年までの需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、技術別、最終用途産業別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
