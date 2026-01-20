「A型ベビーカー」（入手方法・購入前後比較等）に関する市場調査レポートを発行（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2024年10月～2024年11月に実施した『「A型ベビーカー」（入手方法・購入前後比較等）に関する市場調査』について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
2024年10月～2024年11月に実施した『「A型ベビーカー」市場調査（入手方法・購入前後比較等）』の調査結果を公開する。A型ベビーカーは、生後すぐから使用可能な初めてのベビーカーとして、多くのママパパが購入や利用を検討する重要な育児アイテムである。しかし、実際に使用してみて初めて分かる「本当に必要だったか」「選び方は正しかったか」といった声も多く、購入前後の意識や満足度の違いを把握することは、今後の商品開発・プロモーションにおいて極めて重要である。そこで株式会社コズレは、生後半年以上の子どもを持つママを対象に、A型ベビーカーの入手率・入手方法・シェア・満足度に加え、購入前に重視したポイントと、購入後に振り返って重視すべきだったと考えるポイントについて調査・分析を行った。
調査項目
●入手率
●入手方法
●シェア
●満足度
●振り返っての必要性
●購入時に重視した商品選択基準
●振り返って重視すべきだと考える商品選択基準
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/download/wp088/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後半年以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2024年10月22日（火）～2024年11月30日（土）
有効回答者数：703名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
配信元企業：株式会社コズレ
プレスリリース詳細へ