【Rolling Stone Korea × MISAMO SPECIAL BOX 発売決定】サイン会応募特典付き！さらに特設POP-UPイベントの開催決定！

Rolling Stone Korea × MISAMO 実行委員会は、SPECIAL BOXの発売を記念し、ご購入者様を対象とした「特設イベント企画の開催」および「MISAMOメンバーが登場するサイン会の実施」をお知らせいたします。

今回の< Rolling Stone Korea × MISAMO特設POP-UPイベント in Tokyo>ではRolling Stone Korea がこの1年間にわたり協業してきた、さまざまなアーティストの参加を予定しております。今回の特別号に載せられたカバーアーティストをはじめとする多様なアーティストたちが登場し小規模トーク、雑誌内容の解説イベント、ファンサイン会などの行事に参加する計画です。

【Rolling Stone Korea × MISAMO SPECIAL BOX】

＜特典内容＞

・特設イベント入場権利(1日分)※ご希望の日程をご指定いただけます。

・フォトブックサイン会抽選エントリー権利(1回分)

・SPECIAL BOX(写真集・フォトカード(3枚)全9種類・キーリング・ステッカー)

・Gift With Purchase（GWP）（アクリルスタンド（全3種の内ランダム1点）/ ナップサック1個）

※特典内容は、チケットぴあでの販売分のみ対象となります。

※ご購入にあたり、「特設イベント詳細」「サイン会詳細」の内容を十分ご確認下さい。

※特典内容は諸般の事情により変更となる場合がございます。

＜フォトブック購入方法＞

チケットぴあにて「SPECIAL BOX引換券(特設イベント入場権利付き)」をご購入下さい。

※チケットご購入時にご指定いただいた日程のみ有効となります。

受付開始：2026年1月20日（火）17:00～(先着制)

▼オフィシャルサイト

https://www.rollingstone-misamo.com/

▼チケットぴあ受付ページ

https://w.pia.jp/t/misamo-rs/

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。

※あくまで予定となり予告なく変更になる可能性がございます。

※「SPECIAL BOX引換券(特設イベント入場権利付き)」購入には別途手数料等が必要です。

＜引換方法＞

特設イベント会場にて引換券をご提示いただき、SPECIAL BOXをお渡しさせていただきます。

【特設イベント中止時等の対応について】

本チケットの代金は、SPECIAL BOX本体の対価であり、特設イベント入場権利は、ご購入者様への特典（無償）として付与されるものです。

つきましては、お客様のご都合により特設イベント会場にご来場いただけなかった場合、および主催者側の事情等により特設イベントが中止となった場合、その他理由の如何にかかわらず、会期終了後順次SPECIAL BOXを着払い（送料お客様負担）にてチケットぴあ会員登録住所へ送付させていただくことをもって、契約の履行がなされたものとさせていただきます。この場合、代金の払い戻しは致しませんので、予めご了承ください。

※ 【着払い送料について】 SPECIAL BOXを着払いにてお送りする場合には、ゆうパック/ヤマト運輸等の着払い（60～80サイズ想定）にて発送いたします。送料の目安は820円～1,200円程度です（地域により異なります）。

※お客様の個人情報取扱いについては、以下をご確認ください。

チケットぴあ プライバシーポリシー： https://t.pia.jp/info/privacy.jsp

【特設イベント企画】

Rolling Stone Korea × MISAMO SPECIAL BOX をご購入いただいた方にご参加いただける内容となっており、Rolling Stone Korea にて特集されたMISAMOの世界観をより深く体感いただくことを目的とした、期間限定のスペシャル特設イベントです。会場内では、写真展示に加え、コラボグッズの販売、写真集撮影時のメイキング映像をVRにて上映。誌面だけでは伝えきれない撮影の裏側や、MISAMOの魅力を、映像と空間演出を通してお楽しみいただけます。展示空間全体は、作品のビジュアルコンセプトをもとに構成され、来場者がその世界観に没入できる特別な空間演出を実現しています。

※展示内容ならびに特典内容はすべて予定となり、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼特設イベント詳細

開催期間：2026年2月7日（土）～2026年3月8日（日） 11:00(開場)～20:10(最終入場)/21:00(閉場)

※開場時間11:00以降最終入場20:10までお好きなお時間にご入場いただけます。

※7階特設会場へは11:15より入場を予定しております。 ※あくまで予定となり予告なく変更になる可能性がございます

会場：GinzaNovo7階特設会場 （ 〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目２-1 ）

https://www.ginzanovo.com

アクセス

東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」C2・C3出口 徒歩1分

日比谷線・千代田線「日比谷駅」A1出口 徒歩2分

都営地下鉄三田線「日比谷駅」A1出口 徒歩2分

JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」銀座口 徒歩4分

＜入場方法＞

チケットぴあにてご購入いただいた「SPECIAL BOX引換券(特設イベント入場権利付き)」を、特設イベント会場にてご提示いただき、ご入場いただきます。※チケットご購入時にご指定いただいた日程のみ有効となります。

・サイン会

Rolling Stone Korea × MISAMO SPECIAL BOXをご購入いただいたお客様の中から抽選で、各メンバー50名様、合計150名様を対象にサイン会を実施予定です。

▼サイン会詳細

・ サイン会当選者数︓150名様 日程：後日発表 会場：後日発表(都内某所）

＜エントリー方法＞

「SPECIAL BOX引換券(特設イベント入場権利付き)」のご購入をもって、サイン会へのエントリーが完了となります。 (SPECIAL BOX引換券のご購入者様名義でエントリーされます。)

結果発表はSPECIAL BOX引換券ご購入時のチケットぴあメールアドレス宛に、当選者にのみお送りさせていただきます。結果発表日時につきましては、後日オフィシャルサイトならびにオフィシャルSNSにてお知らせいたします。

※抽選、当落に関わるお問い合わせには一切お答えすることができません。

※各メンバー50名様ずつの当選となります。

※サイン会に参加できるのは、当選された方に限られます。SPECIAL BOX引換券をご購入の際のチケットぴあ登録情報とご本人様確認書類の照合を行い、一致した方のみご参加が可能です。

※当日は顔写真付き身分証明書をご持参ください。ご本人様確認書類をお持ちでない方のご参加はお断りいたします。ご家族（未成年者を含みます）やご友人であっても、チケットぴあの登録情報と異なる方はご入場いただけません。

※お客様都合、その他、交通機関の遅延・途絶等による不可抗力によりサイン会へご来場いただけない場合でも、代金の返金等の補填は一切行いません。

各種スペシャルコンテンツにつきましては、後日、オフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSにて発表いたします。

オフィシャルサイト：https://www.rollingstone-misamo.com/

SNS X : https://x.com/misamo38348

Instagram : https://www.instagram.com/rskmsm2026/

◼︎主催

Rolling Stone Korea × MISAMO実行委員会

◼︎企画

株式会社DOTs / 株式会社 The Nine Station

◼︎協力

株式会社グランドナビゲーション / 株式会社ゼロン東日本 / 株式会社arma bianca

◼︎運営協力

＜本イベントに関するお問い合わせ＞

Rolling Stone Korea × MISAMO 実行委員会

メールアドレス：msm.rs.contact@gmail.com

(月ー金 12:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く)