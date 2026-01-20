リブマックスリゾート川俣温泉が2026年１月30日リニューアルオープン！

写真拡大 (全4枚)

株式会社リブ・マックス

【2026年1月REOPEN】鬼怒川源流域に湧く秘湯・川俣温泉「蔵」が「リブマックスリゾート川俣温泉」としてリオープン。源泉かけ流し・五つの露天風呂と旬の地元食材の会席で、渓谷の静寂とやすらぎをご提供します。



株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役 有山 憲）によって全国でも屈指の秘湯として知られる川俣温泉「蔵」が、2026年1月30日、記念すべき200店舗目に新たにリオープンいたします。



鬼怒川源流域の大自然に抱かれた当館では、源泉かけ流しの温泉をはじめ、渓谷美を望む五つの露天風呂、旬の地元食材をふんだんに使った会席料理をご提供いたします。ゆったりと流れる時間の中で、心身ともに癒される上質な滞在をお楽しみいただけます。





　　　　　　　　　　　鬼怒川の絶景とともに、くつろぎのひとときを。



清らかなる水の流れを擁する鬼怒川沿いの景色を望む、贅沢なくつろぎの空間。 家族や恋人、友人など、大切な人との時間をごゆっくりお過ごしください。







客室構成について



【和美麗コーナー】18平米

お食事について


お食事は館内レストランにて会席料理をご提供いたします。
料理は会席料理のほかグレードアッププランとして栃木和牛、かに、虎河豚


をご提供いたします。



スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



施設概要


・施設名：リブマックスリゾート川俣温泉


・所在地：〒321-2717 栃木県日光市川俣881-7


・オープン日：2026年1月30日（金）


・総客室数：31室


・TEL：0288-96-0800


・FAX：0288-96-0801


・Mail：h-kawamataonsen@livemax.jp



株式会社リブマックスについて


リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国200店舗を展開する日本最大級の直営型ホテルブランドです。
「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉や露天風呂付き客室、ビュッフェ形式の食事など、多彩な宿泊体験を提供しています。



公式HP：https://www.hotel-livemax.com/


リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/


公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索



本件に関するお問い合わせ先


株式会社リブマックス リゾート事業部
〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F
TEL：03-3505-0777　FAX：03-3505-0781
お問い合わせフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/