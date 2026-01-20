リブマックスリゾート川俣温泉が2026年１月30日リニューアルオープン！

株式会社リブ・マックス

【2026年1月REOPEN】鬼怒川源流域に湧く秘湯・川俣温泉「蔵」が「リブマックスリゾート川俣温泉」としてリオープン。源泉かけ流し・五つの露天風呂と旬の地元食材の会席で、渓谷の静寂とやすらぎをご提供します。

株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役 有山 憲）によって全国でも屈指の秘湯として知られる川俣温泉「蔵」が、2026年1月30日、記念すべき200店舗目に新たにリオープンいたします。



鬼怒川源流域の大自然に抱かれた当館では、源泉かけ流しの温泉をはじめ、渓谷美を望む五つの露天風呂、旬の地元食材をふんだんに使った会席料理をご提供いたします。ゆったりと流れる時間の中で、心身ともに癒される上質な滞在をお楽しみいただけます。

鬼怒川の絶景とともに、くつろぎのひとときを。

清らかなる水の流れを擁する鬼怒川沿いの景色を望む、贅沢なくつろぎの空間。 家族や恋人、友人など、大切な人との時間をごゆっくりお過ごしください。

客室構成について

【和美麗コーナー】18平米

お食事について

お食事は館内レストランにて会席料理をご提供いたします。

料理は会席料理のほかグレードアッププランとして栃木和牛、かに、虎河豚

をご提供いたします。

スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

施設概要

・施設名：リブマックスリゾート川俣温泉

・所在地：〒321-2717 栃木県日光市川俣881-7

・オープン日：2026年1月30日（金）

・総客室数：31室

・TEL：0288-96-0800

・FAX：0288-96-0801

・Mail：h-kawamataonsen@livemax.jp

株式会社リブマックスについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国200店舗を展開する日本最大級の直営型ホテルブランドです。

「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉や露天風呂付き客室、ビュッフェ形式の食事など、多彩な宿泊体験を提供しています。

公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リブマックス リゾート事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F

TEL：03-3505-0777 FAX：03-3505-0781

お問い合わせフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/