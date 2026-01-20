1年に1度！縁起物「大寒卵」の限定メニュー。サンクトガーレン タップルームにて「大寒卵のビスマルクピザ」「大寒卵の白ビール煮込みおでん」1月22日より提供開始

サンクトガーレン有限会社

元祖地ビール屋サンクトガーレンの樽生ビール20種が楽しめる直営ビアバー「サンクトガーレン タップルーム（本厚木駅ビル 本厚木ミロード2. 1階／オーナー 岩本伸久）」は2026年1月22日（木）より、縁起物“大寒卵”を使ったピザやおでんを販売します。

https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

大寒卵は1年で最も寒さが厳しいとされる大寒の日（2026年は1月20日）に生まれた卵のこと。

この時期の鶏は体温を上げるために飲水を控え、餌を多く食べるため、栄養豊富で味の濃い卵が産まれると言われています。そのため、健康になれる、運気の上がる縁起物とされています。

サンクトガーレンは1月20日に、神奈川県伊勢原市の坂本養鶏から引き取った大寒卵を使用します。

坂本養鶏に卵を引き取りに。坂本養鶏の坂本さん(右)とサンクトガーレンの岩本(左)

大寒卵メニューについて

●大寒卵のビスマルク 1,280円（税込 1,408円）

ビスマルクはトマトソースベースの生地にモッツァレラチーズと卵を乗せて焼き上げ、生ハムをトッピングしたピザです。

生地には石臼挽き小麦を使用しており、麦の香りが力強く、スモーキーで香ばしい風味があります。

カットした際に流れる卵と生ハムを絡めて食べると、相性抜群です。

●大寒卵の白ビール煮込みおでん 8種盛り合わせ 1,080円（税込 1,188円）

白ビールと呼ばれる小麦ビール“ヴァイツェン”で煮込んだおでんです。ビール酵母由来のアミノ酸や有機酸など、旨みやコクのもととなる成分が具材になじみ、まろやかで奥行きのある味わいです。

具材は大根や卵、ちくわなどの定番おでん種に加え、塩漬け豚肩肉やロングソーセージなど、ビールと相性抜群の食べ応えある素材が揃っています。

●大寒卵とベーコンのラクレットチーズ焼き 730円（税込 803円）

濃厚ラクレットチーズとベーコン、トマトソースと卵を石窯で焼き上げました。

シンプルながら、よく伸びるラクレットチーズの人気が高いメニュー。

バゲット付き。

【販売開始日】2026年1月22日(木) 12:00～

※1週間程度の提供を予定していますが、卵が無くなり次第終了となります

※大寒卵の白ビール煮込みおでんは、味が染みる時間を確保するために提供開始が少し遅れてスタートとなる可能性がございます

サンクトガーレンタップルームについて

本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。

タップ(TAP)とはビール注ぎ口のことで、タップルームはビール専門バーのことです。サンクトガーレン タップルームは神奈川県央エリア最多の20タップを設備しており、20種類のビールを提供中です。

このタップルームの最大の特徴は、20種類のビール全てをサンクトガーレン1社が製造しているという点にあります。

ペールエールやIPAといった王道のスタイルから、湘南ゴールドオレンジやリンゴ、いちじくなどの季節の果実を活用したフルーツビール、バニラチョコのような味わいの黒ビール、通常の2倍のアルコール度数をもつハイアルコールビールなどが揃います。1社でこれだけの種類が揃うビール会社は他に類を見ません。

フードは注文を頂いてから1枚1枚生地をのばして石窯で焼き上げる本格ピザの他、世界のチーズ14種などをご提供しています。

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード2. 1階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】 046-230-7017

【営業時間】 日～月 12:00～22:00／金・土・祝前日 12:00～23:00

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

※2026年1月20日(火)・21日(水)は本厚木ミロードの休館日となり、タップルームも休業です

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

【Instagram】https://www.instagram.com/sanktgallen_taproom/

【席予約】https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14084766

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社

担当者名：中川、岩本

TEL：046-224-2317（090-4708-4502）

Email:miki@sanktgallenbrewery.com

住所：神奈川県厚木市金田1137-1