廻鮮江戸前すし魚魚丸1,800人の頂点は「勤続17年のパートナー」。人手不足の時代に「働きやすさ」と「技術継承」を目指し、誰もが主役になれるエンタメ回転寿司の舞台を創り出す。

株式会社コムラインが展開する「廻鮮江戸前すし魚魚丸」は、社内技術コンテスト「焼玉子コンテスト」を開催いたしました。外食産業において人手不足や離職率の高さが課題となる昨今、今回のコンテストで1,800人の頂点に立ったのは、勤続17年のパートナー（従業員）でした。本コンテストは、単なる調理技術の競い合いに留まりません。社員・アルバイトの垣根なく、誰もがプロとして認められ、自身の技を磨き続けることで「主役」になれる舞台を会社として提供し続ける。そんな魚魚丸独自の「働きがい」と「持続可能な技術継承」の取り組みを発信いたします。

焼玉子コンテストとは？

焼玉子コンテスト過去3回全制覇！レジェンド入りを果たした豊橋店水谷さん

■1,800人の真剣勝負

全従業員を対象に、看板メニュー「名物焼玉子」の技術を競う。

■多角的な審査基準

「味」「焼き目」「厚み」「食感」のクオリティに加え、焼き上げる際の「パフォーマンス」、「提供スピード」を役員が厳格に審査。

■雇用形態不問の評価

パートナー（パート・アルバイトスタッフ）も社員と同じ土俵で評価され、今回のTOP3は全員がパートナーという結果に。

■現場に息づく技術をお客様へ還元

各店舗でベテランから新人へと直伝される「魚魚丸の基準」を改めて強化。コンテストで磨き上げられた最高峰の技術を、日々の店舗営業を通じてお客様へお届けします。

効率化の時代に、あえて「手仕事の継承」で挑む魚魚丸の信念

■人手不足時代における「職人」のあり方

外食業界全体が人手不足に直面する中、魚魚丸は「効率化」の対極にある「手仕事の価値」を信じてきました。あえて手間のかかる「店内で一本ずつ焼き上げる」技術を誰もが習得できる環境を整えることで、「自分にしかできない仕事」という誇り（エンターテイナーとしての自負）が芽生え、結果として長期雇用と高い定着率に繋がっています。

■焼玉子への愛情と、次世代への想い

今回優勝した勤続17年のパートナーは、過去2回も優勝経験を持つ「技術の象徴」です。彼女を突き動かすのは、何より焼玉子への深い愛情と「焼くことが楽しくて仕方ない」という純粋な情熱です。 17年もの間、現場の第一線で技を磨き続けられた背景には、周囲からの賞賛と、ベテランが後輩を育てる「教える文化」が根付いていることがあります。三連覇を果たし「レジェンド」となった彼女は今、自らの技術を惜しみなく伝え、店舗で「次世代のエース（愛弟子）」を育成することに新たな喜びを見出しています。この幸福な技術の連鎖こそが、年間85万皿を支える魚魚丸の品質そのものです。

■従業員一人ひとりが「主役」になれる舞台へ

魚魚丸にとって、焼玉子は「エンタメ回転寿司」の原点。カウンター越しに玉子が焼き上がるライブ感は、お客様への最大のおもてなしです。コンテストという「舞台」があることで、どんな立場であっても情熱があれば頂点を目指せる。私たちは、技術を磨くことが個人の成長と喜びになり、それがお客様の笑顔に直結する。そんな「誰もが活躍できる場所」をこれからも守り続けます。

■技術の結晶を、すべてのお客様へ

今回のコンテストで磨き上げられた技術は、日々の営業を通じて、一皿一皿に込めてお客様へお届けしてまいります。また、1月17日(土)～２月1日（日）まで、実店舗にて「玉のだし半額キャンペーン」を期間限定で実施します。公式オンラインショップ「ととまる通販」でも同商品を取り扱っており、店舗に来られない遠方のお客様も、魚魚丸の職人が認めたプロの味をご自宅でお楽しみいただけます。公式SNSでは優勝者のアレンジレシピも公開し、魚魚丸の技の結晶を広くお届けしてまいります。

第3回焼玉子コンテスト

入賞者の３名

焼きたてをぜひお店で

年間85万皿販売！

「名物 焼玉子」 \190(税込209円）

名物の味をご家庭でも

店舗とECで「玉のだし」 販売中

