TOMMY HILFIGER New York Fall 2026

トミー ヒルフィガーのサルトリアル・メンズウェア レーベル「トミー ヒルフィガー ニューヨーク」の2026年秋冬コレクションはブランド名の由来となった都市・ニューヨークをインスピレーション源にしています。ニューヨークならではのリラックスした視点を通して再解釈されたプレッピーの現代的な表現により、ヘリテージスタイルと現代的な着やすさを両立させ、シャープな装いと日常の実用性を融合しています。

サルトリアルなテーラリングを、機能性を軸に再構築し、都会を行き交う現代の男性のために、機能性と洗練を兼ね備えたワードローブを提案しています。ブレザー、チノ、オーバーシャツといった現代の定番アイテムは、上質なイタリア製の素材で仕立てられ、テックウールや高機能な加工を組み合わせることで、保温、防シワ、撥水などの機能性を兼ね備えています。

アメリカンスタイルが持つエフォートレスな佇まいに着想を得たレイヤードスタイルも、本コレクションを象徴する要素のひとつです。ヴァーシティジャケット、ラグビーシャツ、オーバーコートといったトミー ヒルフィガーのクラシックアイテムは、起毛ウールやカシミヤ混など、冬らしい豊かな質感の素材で再解釈。タイムレスなグレンチェックや、表情豊かなドネガルツイードなどのヘリテージパターンで仕上げられています。さらに、深みのあるレッド、クリーンなホワイト、高級感のあるブルーを裏地のストライプや切り替え部分に配し、コレクション全体にトミー ヒルフィガーならではのツイストを添えています。

今季新たに登場するラベルは、コレクションに込められたニューヨークのアイデンティティを象徴する存在です。深みのあるネイビーをベースに、ブランドを象徴するクレストを同系色のやや明るいネイビーでサテン織りによって表現し、その下に「New York」の文字を織りで施しています。ホワイトの糸であしらわれたブランドロゴが美しいコントラストを描き、コレクションが新たな章へと進化したことを示す、象徴的なディテールとなっています。

2026年秋、佇まいの美しさ、確かなクラフトマンシップ、多様なシーンに対応する自由度と機能性を備えたモダンなニューヨーク・ワードローブを通して、クラシックなアメリカンスタイルは、現代の男性のライフスタイルに寄り添うかたちへと進化を遂げます。

