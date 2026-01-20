小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus」を株式会社ジョンブル全店で導入

株式会社ウェブベース

株式会社ウェブベース（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長 兼 CEO：野口 聡之 、以下「当社」）が提供する小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus（ポスカムプラス）」（以下、poscm_plus）が、株式会社ジョンブル（本社：岡山県倉敷市、代表取締役CEO：塚田裕介）に導入されたことをお知らせします。

この度の導入では、POSCM標準機能での分析と併せて、独自の分析レポートやジョンブル様の求める使い勝手に合わせたカスタマイズのご要望にも柔軟に対応できたことで、従来の業務にかかっていた作業リソースが大幅に減少し、対策・行動の時間を増やすことができております。

◆ 導入企業様プロフィール

【企業名】株式会社ジョンブル

【本社所在地】岡山県倉敷市児島赤崎1-11-3

【業種】ジーンズ、カジュアル衣料の企画・製造・販売輸出入

【URL】https://johnbull.co.jp/

【JOHNBULLとは】

1952年、岡山県倉敷市児島を拠点に創業した「株式会社ジョンブル」。

ジーンズの製造・ 販売を開始してから70年を迎えます。全国のセレクトショップ への販売、各主要都市に直営店を出店、オンライン販売や海外への販売など、 企画・製造・販売を一貫して行っています。

私たちは長年にわたり、ものづくりに真摯に取り組んできました。時代をこえて人々に愛され続ける「本物」のプロダクトへの敬意と愛情 をベースに、その意味や魅力を十分に理解し、ジーンズ・ワーク・ミリタリー・ドレスの新しい価値を創り出し、それを世の中に伝えようと日々奮闘しています。

これからも正直に真面目に、愛情を持って、愛着や心の喜びにつながる服を創り続けていきます。

◆ poscm_plusを導入した背景

時代を超えて愛され続けるプロダクトへのリスペクト。服それぞれが持つ意味、魅力、ルールを熟知すること。そのうえでリアリティとクオリティを意識した物づくりをベースにジーンズ・ワーク・ミリタリー・ドレスの新しい価値を表現します。

弊社の希望する要件定義を満たしていたことに加えサポート面、費用感などトータルで見ての判断させていただきました。また、会員管理システム等の連携できる点も大きなポイントでした。

旧システムでは売上、在庫管理面での分析ツール機能が弱く、都度自分たちでデータ編集等の作業が発生しており、不便に感じていたことに加えクラウド型でなかったため、保守・管理等での不安定さがありシステム見直しを検討していました。

◆ poscm_plusをおすすめできるポイント

時代をこえて人々に愛され続ける「本物」のプロダクトへの敬意と愛情が伝わってきます1952年に創業した株式会社ジョンブルは、1970年よりジーンズを中心 としたカジュアルウェアを企画・ 製造・ 販売

システム・サービス面もさることながらサポートが365日 9時～23時と手厚く、店舗からの直接の問い合わせや導入時のレクチャーなど相談しやすく対応もしていただける部分はありがたいです。

標準のシステムに加え自社の分析、使い勝手に合わせてのカスタマイズなど柔軟に対応してくださり、

作業のリソースが減少して分析・検証の時間が減り、対策・行動の時間を増やせたことが大きいです。

また保守面でも細かな対応をしてもらえることで安定したシステムの稼働で本来の業務に集中できることがありがたいです。

導入事例記事URL：https://www.web-base.co.jp/interview/2107/

◆ 小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus」とは

データを自動でグラフ化！カンタンにデータが活用できる

「poscm_plus」は、タブレット、パソコン、専用POS機とハードウェアを問わずに利用可能な小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジです。1999年設立以来、一貫して小売業界の課題を解決支援することをミッションに掲げており、UIは初めてクラウドPOSレジを導入したい方でも不安なく導入できます。

サービス名：poscm_plus（ポスカムプラス）

◆ 今使っている資産であるハードウェアはそのまま活用

タブレットで使えるので省スペース、ローコストを実現可能

東芝テック株式会社のQT-20,QT-30,QT-200,QT-300など幅広い専用POS機にインストールする事が可能です。今利用しているハードから買い替えなくてもクラウドPOSへの切り替えできるので追加コストを抑えることができます。上記以外の型番や機器をご利用の場合でも利用可能なのでお問合せください。

お問合せ先はこちらのリンクからとなります(https://www.web-base.co.jp/2_contact/)

◆ やりたいことを徹底的にサポート

機器の買い替えコストが抑えられ、利用可能な機器を廃棄せず環境配慮ができるハイブリッドクラウドPOS

poscm_plusは幅広い基本機能に合わせて、カスタマイズ可能な小売特化ハイブリッドクラウドPOSになります。お客様のサーバーでも利用ができる為、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドクラウドとあらゆる環境でご利用いただけます。

小売業界をほぼカバーしたハイブリッドクラウドPOS

ログを送付するのはサポート力に自信がある証拠

APIでもFTPでも連携可能なので、どんな仕組みでも導入が出来る点もポイント。

サポート体制も365日9時～23時と万全、サポート対応の結果を毎月送付しております。

・サポートに電話がつながらない…

・最後までサポートして貰えない…

・たらいまわしにされている…

などの経験があるのであれば、一度お問合せください。

お問合せ先はこちらのリンクからとなります(https://www.web-base.co.jp/2_contact/)

■ウェブベースについて

株式会社ウェブベースは「お客様の成果を生み出すための仕組みを提供する」をミッションに、小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ『poscm_plus』を開発・運営する企業です。

株式会社アイル(http://www.ill.co.jp 東証プライム 証券コード：3854 グループ)

私たちは、「ロスゼロ。人が輝く小売りへ。」を合言葉に、ファッション小売業界No.1を本気で目指しています。“ファッション・小売業界の『過剰』をなくし、『価値ある売場』を増やす挑戦者であり続ける”。これが、ウェブベースの次なる挑戦です。

現場の声に耳を傾け、課題をともに考え、テクノロジーで解決へ導く。そんな“創造的な支援”を行ってまいります。

会社名：株式会社ウェブベース

代表取締役社長 兼 CEO：野口 聡之

設立：1999年12月

所在地：【大阪本社】

大阪府豊中市蛍池東町2-2-18

【大阪サテライトオフィス】

大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB

【東京オフィス】

東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー20F

企業サイト：https://www.web-base.co.jp/

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ウェブベース 広報・PR担当

メール：press@web-base.co.jp