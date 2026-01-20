アイドル界の『SSR』を目指す、新プロジェクト始動

株式会社WithU株式会社WithU

芸能・エンタメ事務所 株式会社WithUです。

会社のコンセプトとして

あなた"の隣で、未来を創る

ひとりじゃ見れない景色を、あなたと。

答えは、私たちの中にはない。あなたと見つける。



演者様がエンタメを通し未来を掴みたいと思えること

そして

弊社が魅せるエンタメの未来をファンの方が楽しんでもらえるように

そんな思いを込めてエンタメの未来を創って行きたいと思っています。

■ キーワードは「SSR」

本プロジェクトが掲げるキーワードは「SSR」。

SSRとは、

Sweet（かわいい）／Sexy（艶やか）／Radiant（派手・輝き）

の頭文字を取った言葉です。

可愛くて、艶やかで、そして圧倒的に華やか。

私たちは、この3つの要素を兼ね備えた存在こそが、

“本当の意味でのアイドル界のSSR（Super Special Rare）”であると考えています。

本プロジェクトは、その理想像を体現するアイドルグループの創出を目指します。

■ コンセプト

「可愛い」「艶やか」「派手」を軸に、

アイドル活動にとどまらない幅広いメディア展開を実施。

ライブや音楽活動はもちろん、各種エンタメステージでも活躍できる

マルチに活動可能なアイドルグループを育成していきます。

■ 参加のメリット

Zepp、Spotify O-EASTなど大型ライブハウスでの対バン出演

地上波タイアップ企画を予定

アイドル業界に限らない、エンタメ各分野のスタッフが参加

音楽・映像・メディアなど、

多方面への本格的なアプローチが可能な環境が整っています。

■ 今後の展開

3年後の2029年には、

Zeppクラスでの単独ライブ

全国ツアーの開催

を目標に活動を拡大。

さらに、TV・映画・CMなどへの出演や、

オリジナル楽曲のカラオケ配信など、

アイドル活動以外の分野にも積極的に挑戦していきます。

■ クリエイティブ体制

楽曲制作：作家・あ子 ほか

衣装制作：元SKE48 平松可奈子

アーティスト写真：高田雄一

第一線で活躍するクリエイター陣が集結し、高いクオリティの表現とビジュアルを実現します。

■ 待遇・サポート体制

本プロジェクトでは、活動面だけでなく、

個々の魅力を最大限に引き出すためのサポート体制も充実しています。

ビューティカウンセラーによる外見コンサルティング

パーソナルイメージ診断をもとに、外見をトータルプロデュース。

プロアーティストによるメイクアップレッスン

一人ひとりに合わせたパーソナルメイク指導・魅せ顔レッスンを実施。

SNSコンサルティング

フォロワー獲得を目的とした運用サポートに加え、

TikTokのトレンドダンスや流行要素のレッスンも実施。

レッスン料・活動費はすべて無料

ボイストレーニング、ダンスレッスンをはじめ、

アーティスト写真撮影、衣装制作、レコーディング、遠征費など、

活動にかかる費用の個人負担は一切ありません。

また、活動に対する交通費も規定額を支給します。

■ オーディション情報

オーディションの締切は

2月5日（木）予定。

「本気で挑戦したい」

「まだ見ぬ自分の可能性を試したい」

そんな想いを持つ方は、ぜひこの機会にご応募ください。

オーディションページ

https://withu-pro.com/audition/