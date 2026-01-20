【LOUNIE（ルーニィ）】ブランド設立45周年を記念したキャンペーンをスタート！1/20（火）に45周年特設サイトを公開。

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区／代表取締役 石澤智子）が運営する、レディースアパレルブランド「LOUNIE（ルーニィ）」は、今年ブランド設立45周年を迎えました。「Still on the Journey 変わらないで、変わっていく」をテーマに、キャンペーンをスタートします。グラフィックデザイナー・小林一毅氏による記念ロゴやグラフィックを使用したスペシャルアイテムの展開、コラボレーション企画、店頭イベントなどを実施予定。1/20（火）には45周年特設サイトをオープン。今後キャンペーンの最新情報をアップしていきます。

45周年特設サイト :https://lounie.jp/pages/45th_anniversary

また45周年特設サイトのオープンに合わせて、2026 Spring Collectionのカタログを公開。1日のはじまり、朝のシーンをイメージして、爽やかでポジティブなムードを表現しました。45周年のスタートにふさわしい、“新しい一歩“を予感させるコレクションをお楽しみください。

45周年ロゴ

グラフィックデザイナー・小林一毅氏によるデザインです。ヨットをイメージして、「4」が帆の形を、「5」が船の形をしています。ヨットの名前は「LOUNIE（ルーニィ）号」。まだ見ぬ新しい出会い（＝つながり）に向けて、みんなで力を合わせてこのLOUNIE号を動かしていこう。この春を、晴れやかで心地よい船出に。そんな思いを込めています。

45周年ステートメント

公式オンラインストア45周年特設サイトのほか、全国のLOUNIEショップにも掲出します。

Still on the Journey

変わらないで、変わっていく。



なんでもない、ありふれた日の朝。

自分がいつもより少しだけ素敵に見えて、

なんだか、気持ちがすこし弾む。

お客さまのそんなかけがえのない毎日にそっと寄り添いながら、

LOUNIEは、気づけば、45年という歳月を

一歩一歩、ていねいに歩き続けてきました。

－－－変わらないで、変わっていく。

どれだけ時代が移り変わっても、

わたしたちが大切にしてきたその気持ちだけは、

ずっと変わらないまま、歩き続けていたいのです。

これまでも、これからも、ずっと。

小林一毅氏プロフィール

グラフィックデザイナー。1992年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業後、資生堂を経て独立。女子美術大学、多摩美術大学非常勤講師。

45周年特別アイテム

小林一毅氏が描いた5柄のオリジナルショッピングバッグが登場。全国5地域にてそれぞれ展開。各地域でしか手に入らない限定アイテムです。また、同じ柄のステッカーも配布します。



5柄は「LOUNIE号が旅する様々な世界」をイメージ。町や森の湖、グランドキャニオンのような渓谷など、異なる風景を旅しているような、LOUNIEのこれからの行き先を予感させます。

税込\3,850

オフ：オンラインストア

ピンク：北日本地域

ライム：四国・中国・九州地域

グレー：中部・関西地域

ネイビー：関東地域

詳細を見る :https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=16055006&sci=185【45周年マークピンバッジ付きTシャツ】

45周年のマークをピンバッジに、5分袖丈のシンプルなTシャツを展開。丸襟とVネックの前後2WAY仕様。程よいフィット感で、1枚でも、ジャケットのINにも活躍します。オリジナルの巾着に入っているのもポイントです。

税込\9,680

カラー展開：オフ、ベージュ、ブラウン、ネイビー、ブラック

詳細を見る :https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=16027002&sci=6

【45周年BAGチャーム】

お買い上げのすべての方に、45周年ロゴのBAGチャームをプレゼント。※なくなり次第終了

2026 Spring Collection

45周年特設サイトのオープンに合わせてシーズンカタログを公開。

詳細を見る :https://lounie.jp/pages/lookbook-2026spring-1

LOUNIEについて

〈きれい・知的・かっこいい。〉をキーワードに自分らしくポジティブに生きる女性へ、上質で洗練されたスタイルを提案。

