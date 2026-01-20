〈アクア ディ パルマ〉創業110周年を記念し、Arte di Vivere（暮らしの美学）を体現する「コロニア イル プロフーモ ミレジマート」が登場

川辺株式会社

アクア ディ パルマは2026年、初のフレグランス誕生から110周年を迎えます。1916年にカルロ・マニャーニ男爵がパルマで創業したアクア ディ パルマは、1世紀以上にわたって、洗練され、華やかで、活気に満ちたイタリア流の「Arte di Vivere（暮らしの美学）」を独自の解釈で表現してきました。その哲学の中核となるのは、オリジナルのオーデコロンであるコロニア。香水の都として由緒あるパルマで生まれたこのフレグランスは、イタリアンエレガンスを象徴する香りです。

この哲学を体現しているのが、調香師アレクシス・ダディエが手がけた新作のコロニア イル プロフ―モ ミレジマート。創業110周年を記念したアニバーサリーエディションは、ブランドの原点となるフレグランスに新風を吹き込む作品です。同じ人物を異なる技法で描いた肖像画のように、コロニア、コロニア イル プロフ―モ、そして今回のコロニア イル プロフ―モ ミレジマートは、同じテーマを新たな視点から表現しています。それぞれの香りが個性的でありながら統一感があり、イタリアンエレガンスの新たな側面を浮き彫りにしています。

コロニア イル プロフ―モ ミレジマートのメインとなる香料は、マダガスカルのノシベ島で栽培された2024年収穫のイランイラン。熱帯気候のノシベ島で咲き誇るイランイランの花は、フルーティーでありながらほのかにスパイシーなニュアンスが感じられる複雑な香りを放ちます。潤沢な降雨と温暖な気温という好条件が珍しく重なったこの年は、晴れやかな深みと力強さを宿した花が収穫できました。これを熟練の技で24時間かけて蒸留し、丁寧に抽出したイランイランは、柑橘の爽やかさを際立たせ、濃厚な奥行きをもたらします。イタリアンベルガモット、ブラッドオレンジ、プチグレン、グレープフルーツが織りなすフレッシュなトップノートで幕を開け、ローズマリー、オレンジリーフアブソリュート、パチョリ、ベチバーがシトラス アロマティックな香りにしっかりした骨格と洗練された印象を与えます。

「このアニバーサリーエディションでは、コロニア イル プロフ―モにオマージュを捧げるために、稀少な2024年収穫のイランイランホワイトを配合したいと考えました。そのナチュラルで晴れやかな芳香に触発され、オリジナルのコロニアよりさらに華やかで特別感のある香りに仕上げることができました。唯一無二の香料を取り入れることで、コロニア イル プロフ―モのタイムレスなスピリットを受け継ぎながら、個性的な魅力を高めています」とダディエは語ります。

このフレグランスを収めたガラスボトルには、建築を思わせるエンボス加工のディテールを施し、クラフトマンシップや香りのコンポジションを物語るバックラベルをあしらいました。これをアクア ディ パルマらしいイエローのハットボックスに収め、2024年収穫の香料と創業110周年を記念するゴールドのメダル型スタンプでアクセントを添えています。

アクア ディ パルマはコロニア イル プロフ―モ ミレジマートとともに、ささやかな日常に喜びをもたらすライフスタイルグッズのコレクションも発売します。今回の新作では、香りを乗せるセラミックストーンが付いた多機能レザーホルダーでワイヤレスイヤホンのケースとしても利用可能なコロニア ヴィア コン メ セラミック＆レザーチャームをはじめ、上質な素材で作られたキャンドルアクセサリーも展開。コロニア カプチーノ カップ キャンドルホルダー（200Gキャンドル専用）、コロニア ボナノッテ レザー キャンドルスナッファー、コロニア ジック レザー ウィックトリマーを取り揃えました。

このアクセサリーコレクションには、あらゆるインテリアに遊び心を添える2つのモジュール式キャンドルホルダー、コロニア タッザ ベース トーテム（200Gキャンドル専用）とコロニア タッツィーナ モジュール トーテム（新発売の無香キャンドル専用）も含まれています。どちらも色調を合わせたモジュールと組み合わせてカスタマイズすることができます。さらに、ブランドカラーのイエローに金の紋章をあしらったテーブルデコレーション用の無香キャンドルが3本セットになった、コロニア ソット ソプラ キャンドルセットもご用意しています。

アクア ディ パルマ コロニア イル プロフ―モ ミレジマート オーデパルファム

100mL 42,900円＊税込価格

2026年1月20日（火）

全国発売（数量限定品）

コロニア ヴィア コン メ セラミック＆レザーチャーム

23,100円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア カプチーノ カップ キャンドルホルダー

23,100円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア ボナノッテ レザー キャンドルスナッファー

34,100円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア ジック レザー ウィックトリマー

13,640円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア タッザ ベース トーテム イエロー

19,910円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア タッザ ベース トーテム タン

19,910円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア タッツィーナ ベース トーテム タン

19,910円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア タッツィーナ モジュール トーテム タン

15,620円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア タッツィーナ モジュール トーテム イエロー

15,620円＊税込価格

2026年1月20日（火）GINZA SIX旗艦店限定発売

コロニア ソット ソプラ キャンドルセット

高さ：23cm 燃焼時間：3時間

12,430円（予価）＊税込価格

2026年2月下旬 GINZA SIX旗艦店限定発売

About Acqua di Parma

洗練されたイタリアンスタイルを体現するアクア ディ パルマは、伝統を受け継ぐクラフトマンシップと現代的な芸術性を融合させながら、100年以上にわたって歴史を紡いできました。カルロ・マニャーニ男爵の構想により生み出された象徴的なフレグランス「コロニア」を原点とするアクア ディ パルマは、ダイナミックでモダン、そしてオリジナリティ溢れるライフスタイルを体現する精神そのものです。彼自身と親しい人々のためだけに作られた独創的な香りは今もなお、「Arte di Vivere（暮らしの美学）」を追い求める人々を魅了しています。

About Colonia Collection

コロニアコレクションは、イタリアンライフの真髄を体現しています。ブランドのシグネチャーであるコロニアの系譜を継ぐ特別なオーデコロンはいずれも、アクア ディ パルマの理念と美意識に根差した独自の情感を伝えます。日常のあらゆるシーンを明るく晴れやかに輝かせる、イタリア流の「Arte di Vivere（暮らしの美学）」を讃えます。