¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§³á¸¶ ·òÂÀÏº¡¢URL¡§http://kms3.com/ ¡Ë¤¬Â£¤ë¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù
¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ö¥¬¥ë¡Ë¤Î¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬3Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊó½·¤ÎÇÛÉÛ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡¦¥¨¥¹¥±ー¥×¡×¸åÈ¾¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·°áÁõ¤ÎSSR¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://muvluv-girls-garden.com/
¢§PCÈÇ ¥²ー¥àµ¯Æ°¤Ï¤³¤Á¤é
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)
¢£¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô3Ëü¿ÍÆÍÇË¤·¡ÖÌµ½þ¥¸¥§¥à3,000¸Ä¡×ÇÛÉÛ·èÄê¡ª
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô3Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡ÖÌµ½þ¥¸¥§¥à3,000¸Ä¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://muvluv-girls-garden.com/#campaign(https://muvluv-girls-garden.com/#campaign)
¢§¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352)
Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)
¢¨ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤ËÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø¼°Discord1Ëü¿ÍµÇ°¡ª¡Ö¤³¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥Ö¥¬¥ë For App Store / Google Play¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¸ø¼°Discord¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô1Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥Ö¥¬¥ë For App Store / Google Play¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥Þ¥Ö¥¬¥ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¡ª¡©¡×¥¬¥Á¹Í»¡¤â¥Í¥¿Åê¹Æ¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤É¤·¤É¤·ÂçÊç½¸¤Ç¤¹¡ª
¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¹ë²ÚÆÃÅµGET¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¢§»²²ÃÆÃÅµ
¡¦»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ1,000±ßÊ¬
¡¦»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー
¢§¤´»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ÏDiscord¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡¦¥¨¥¹¥±ー¥×¡×¸åÈ¾³«ºÅ¡ª
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
¿áÀã¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥å¥êー¤¿¤Á¤È»Ø´ø´±¡£
Ï¢Íí¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤ÏÌµ»ö¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤òÆ³¤±¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Àã»³¤ËÌ²¤ë£Í£Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«――
¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡¦¥¨¥¹¥±ー¥×¡×Á°È¾¤¬³«ºÅ¡ª
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤äÆÃÊÌ¤Ê¥á¥â¥êー¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òGET¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¢£NEW CHARACTER¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×¥¬¥Á¥ã³«ºÅ¡ª
NEW CHARACTER¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¼é¤ë»³¥¬ー¥ë¡Û¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
SSR¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¼é¤ë»³¥¬ー¥ë¡Û¤Ï
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃ±ÂÎ¹¶·â¤¬¡¢³ÎÎ¨¤Ç±ê¾åÉÕ¤ÈÏ°Ï¹¶·â¤Ø¤ÈÊÑ²½¡¢ÀïÆ®¤ÎÎ®¤ì¤ò¤«¤Íð¤¹¥³¥ó¥È¥íー¥ëÌò
´ü´ÖÃæ¡¢SSR¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¼é¤ë»³¥¬ー¥ë¡Û¤ÎÇÓ½ÐÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ËGET¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¢£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×³«ºÅ¡ª
¡Ö¹õ¿¹¥é¥¦¥é¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¼é¤ë»³¥¬ー¥ë¡Û¤ÎÄÉ²Ã¤òµÇ°¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤ÇÌµ½þ¥¸¥§¥à¡ß300¤äÊäµëÊª»ñ¤Ê¤É¤Î¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òGET¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüËÜÄ¶¤¨¤ÎADV¥²ー¥à¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô¡Ù¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È»á¤¬À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ーU¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°ðÅÄ¹Ò»á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏSiino»á/Pro-p»á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DMM GAMES¡ßKMS GAMES¤¬Â£¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡×¤òÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¡ãÀ½ºî¡ä
ÇÛ¿® / ³«È¯¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA / ³ô¼°²ñ¼ÒKMS
À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¡§¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Ï¥µ¥Þ¡ÊÅÆ½ä¡Ë
¸¶ºî¡§¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¡ÊaNCHOR¡Ë
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Ã¥È¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¥Èー¥ê¥£¥Ù¥êー / ¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Siino / Pro-p
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÅÄ¹Ò
¡ã¼çÂê²Î¡ä
¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºîÊÔ¶Ê¡§´ä¶¶À±¼Â¡ÊElements Garden¡Ë
²Î¾§¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥ë¥ªー¥ÈÊüÃÖ·ÏRPG
Å¸³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAME PLAYER¡Ë¡¢DMM GAMES¥¹¥È¥¢(Android)
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://muvluv-girls-garden.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
¸ø¼°Discord¡§https://discord.com/invite/jAKezRXbnT
¢¨Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£