【D-SHOCK 第5回九州予選】福岡で開催 74組198名が熱戦！2026年3月ファイナル進出15組が決定。九州・山口エリアから次世代ダンサーが集結
株式会社Chord Prise（本社：東京都渋谷区、代表取締役:来栖直哉）が主催する全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2025-2026」の第5回九州予選が、2025年11月1日（土）に福岡・evol by GRANDMIRAGEにて開催されました。
オフライン予選とオンライン予選を同時開催し、チーム・ソロ合わせて74組198名が参加。九州・山口エリアを中心に全国から集まったダンサーたちが、2026年3月31日（火）に開催されるD-SHOCK FINALへの切符をかけて熱いバトルを繰り広げました。
審査員には、地元福岡を拠点に活躍するNa0ya氏とNOBU氏を迎え、U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（高校生以上）の4部門で15組が決勝進出を決めました。本記事では、その結果をご報告いたします。
▶ D-SHOCKとは
D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。
U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（高校生以上）の4部門を設け、全国8エリア（仙台、神奈川、埼玉、東京、名古屋、大阪、福岡）および海外（タイ）で予選を開催しています。
オフライン予選とオンライン予選のハイブリッド形式を採用することで、地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる環境を整備。「次世代ダンサーの登竜門」として、「挑戦・表現・成長」を主軸に、作品性・技術力・表現力を総合評価し、ダンサー一人ひとりが成長しやすい環境を提供しています。
▶ D-SHOCK第5回九州予選 開催概要
■ 大会名
D-SHOCK 2025-2026 ROUND 第5回九州予選
オフライン／オンライン予選 同時開催
■ 開催日時
2025年11月1日（土）
■ 会場
evol by GRANDMIRAGE（福岡県）
■ 参加規模
合計74組、198名（チーム＋ソロ）
■ 部門構成
- U-10部門（小学4年生以下）
- U-12部門（小学6年生以下）
- U-15部門（中学3年生以下）
- OPEN部門（高校生以上）
▶ 予選の進捗状況
D-SHOCK 2025-2026シーズンは、2025年7月から2026年2月にかけて全国10回の予選が開催中です。第5回九州予選終了時点で6回の予選が完了しました。
【完了した予選】
- 第1回早期特別予選（オンライン）
- 第3回関東第一予選（埼玉・アリオ鷲宮）
- 第4回関東第二予選（神奈川・ラゾーナ川崎プラザソル）
- 第5回九州予選（福岡・evol by GRANDMIRAGE） ← 本大会
- 第6回関東第三予選（東京）
- 第7回中部予選（名古屋）
※第2回海外特別予選（タイ）は開催見送り
【今後の開催予定】
- 第8回関西予選（大阪）- 2026年1月25日
- 第9回東北予選（仙台）- 2026年2月7日
- 第10回関東第四予選＆オンラインFINAL（東京）- 2026年2月22日
全国の予選を勝ち抜いたダンサーたちは、2026年3月31日（火）にJAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）で開催される「D-SHOCK 2025-2026 FINAL」に出場します。
▶ 審査員プロフィール
今回の予選では、福岡を拠点に第一線で活躍する2名のプロダンサーが審査を担当しました。
Na0ya Instagram: @na0ya0817(https://www.instagram.com/na0ya0817/)
16歳でダンスを始め、LOCKを主軸にSOULやHIPHOPなど多岐に渡るジャンルを経験。27歳で粕屋町にダンススタジオを開業し、LOCK担当講師として従事。ダンススタジオ運営の傍ら、Kidsダンサーの育成にも注力し、全国規模の大会への振付け指導を行う。「CHALLENGE CUP 2024 1st FINAL」では全国制覇を果たす。2025年より、小規模から大規模なナンバーイベントの企画・運営にも携わる。
NOBU Instagram: @nobu_aki_155(https://www.instagram.com/__nobu_aki_155__/)
w.o.r.k.s EPISODE D December 23rd 2018「Girl Blunt」銅賞受賞。LinQ「ヒトリジメ」「Sun Sun Rise」の振り付けを担当。SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2022「Du Gara Di Du」福岡公演出演、Lana zepp tour 2024 20ツアーダンサーなど、数々のアーティストライブに出演。博多4K MV「い」振り付け&PV出演、詩葉ワンマンライブ「花束の旋律」バックダンサー振り付けなど、振付師としても幅広く活躍。各地方WSナンバー出展など、ダンスシーンを牽引する存在。
審査員のNOBU/Na0ya
▶【オフライン予選】チーム部門 決勝進出チーム
❏ U-10部門（小学4年生以下）
【決勝進出】優勝：Riberry Babe（福岡県・2名）
【決勝進出】準優勝：THE chilldren（山口県・8名）
3位：俺達（福岡県・2名）
Riberry Babe
THE chilldren
❏ U-12部門（小学6年生以下）
【決勝進出】優勝：吉留水産(https://www.instagram.com/plus_dancestudio/)（福岡県・6名）
【決勝進出】準優勝：LiBRA（福岡県・4名）
3位：SALMA（福岡県・2名）
吉留水産
LiBRA
❏ U-15部門（中学生以下）
【決勝進出】優勝：slimbo＄＄(https://www.instagram.com/fuuka__babyface0502/)（福岡県・2名）
【決勝進出】準優勝：シュガー・ラッシュ（福岡県・3名）
3位：La vie en Rose（福岡県・3名）
slimbo＄＄
シュガー・ラッシュ
❏ OPEN部門（高校生以上）
【決勝進出】優勝：la mer（福岡県・2名）
【決勝進出】準優勝：PEEK-A-BOO（福岡県・3名）
3位：SYNKA(https://www.instagram.com/yukko_t.29/)（山口県・5名）
la mer
PEEK-A-BOO
▶【オンライン予選】ソロ部門 決勝進出者
❏ U-10ソロ
【決勝進出】優勝：HananO(https://www.instagram.com/hanano_312/)（埼玉県）
準優勝：mirai(https://www.instagram.com/mira_i.dance/)（神奈川県）
3位：K!HO(https://www.instagram.com/kiho._.hope.star/)（神奈川県）
HananO
❏ U-12ソロ
【決勝進出】優勝：yumina(https://www.instagram.com/xx____ai.xx/)（福岡県）
準優勝：HayatO(https://www.instagram.com/hayato_22.s/)（千葉県）
3位：HISAKI（東京都）
yumina
❏ U-15ソロ
【決勝進出】優勝：Mei(https://www.instagram.com/mei.040202/)（兵庫県）
準優勝：Yuckey(https://www.instagram.com/soe.miyuki/)（埼玉県）
3位：HINANO.(https://www.instagram.com/nanohinano.15/)（宮城県）
Mei
▶【オンライン予選】チーム部門 決勝進出チーム
❏ U-10部門
【決勝進出】優勝：／二夢二(https://www.instagram.com/munimuni.2025/)（福岡県・5名）
準優勝：eve（新潟県・4名）
3位：neNa(https://www.instagram.com/madocann.my/)（新潟県・4名）
／二夢二
❏ U-12部門
【決勝進出】優勝：YUITO&KARIN(https://www.instagram.com/mino_trapmood/)（山口県・2名）
準優勝：D-BLOOM(https://www.instagram.com/himaringo_chan/)（鹿児島県・7名）
3位：リルバンガ(https://www.instagram.com/littlebangababyyy/)（神奈川県・5名）
YUITO&KARIN
❏ U-15部門
【決勝進出】優勝：Ornair(https://www.instagram.com/studiomj_official?igsh=MXcyd3MwcHV5ZnpxaQ%3D%3D)（福岡県/佐賀県・3名）
準優勝：successor（福岡県・2名）
3位：PANDAnne（東京都・3名）
Ornair
❏ OPEN部門
【決勝進出】優勝：踊大＋パパ(https://www.instagram.com/dai69dai69/)（静岡県・2名）
準優勝：Bestie(https://www.instagram.com/dance.school__new.childrens/)（福岡県・2名）
3位：伍(https://www.instagram.com/___20101103/)（愛媛県・3名）
踊大＋パパ
▶ D-SHOCK 2025-2026 FINAL 開催情報
全国の予選を勝ち抜いた精鋭ダンサーたちが集結し、各部門の頂点を目指します。
- 開催日：2026年3月31日（火）
- 会場：JAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）
- チケット情報：前売 \4,400 / 当日 \5,500
- 購入方法BUZZチケ：https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw
- 予選結果・ファイナリスト情報https://d-shock.net/yosen
D-SHOCK 2025-2026 FINALの情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000141380.html)から
株式会社Chord Prise
社名：株式会社Chord Prise
代表者：来栖直哉
本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B
事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業
HP：https://chordprise.com/
※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
