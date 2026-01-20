熱海後楽園ホテルでスポーツと温泉を一緒に楽しむ！第1回あたみモルックカップ開催のお知らせ

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

熱海にある複合型リゾートATAMI BAY RESORT KORAKUENの熱海後楽園ホテル（所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1、代表取締役社長 総支配人 向坂 雄典）は、温泉とスポーツを一緒に楽しむイベントとして、熱海後楽園ホテルとして初となる「第1回あたみモルックカップ」を2026年2月22日（日）に開催いたします。初めての方でもすぐにルールを覚えられ、お子様から大人まで一緒になってお楽しみいただけるフィンランド発祥のスポーツ「モルック」と、熱海後楽園ホテル隣接の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」の入館券がセットになっており、スポーツと温泉を一緒にお楽しみいただけるイベントとなっております。

「第1回あたみモルックカップ」開催概要

熱海後楽園ホテルのコンベンションホール「秀峰」を会場として、午前に第1部、午後に第2部と2回開催いたします。「秀峰」は屋内となるため、雨天などの天候を気にせずお楽しみいただけます。

URL: https://www.atamikorakuen.co.jp/atamikorakuen-news-atamimolkky202602/

【開催日時】

2026年2月22日（日)

第1部 10:00～14:00

第2部 14:00～18:00

※時間は前後する可能性がございます

※荒天およびその他の状況により中止となる場合がございます

【試合形式】

・予選3試合の上位チームが準決勝へ、下位チームが順位決定戦へ進出いたします。

・予選3試合：3チーム戦、勝利セット数重視

・順位決定戦・決勝戦：2チーム戦、勝利セット数重視

※ゲームレギュレーションは変更となる可能性がございます

【募集定員】

各部15チーム（1チーム2～4名）

【チケット料金】

・通常料金 1人4,000円（税込）※オーシャンスパ Fuua入館券付き

・早割（2026年1月31日（土）までのエントリー）、学生割、地元割 1人3,500円（税込）

・第1部・第2部の両部参加 1人6,000円（税込）

※参加費には、大会エントリー費とオーシャンスパ Fuua入館券が含まれます

※学生割：当日受付時に学生証を提示

※地元割：静岡県東部地域・伊豆地域在住者対象、当日受付時に住所がわかるものを提示

※早割、学生割、地元割につきましては提示があった方のみ対象となり、1人の提示でチーム全員が割引となることはできません

※第1部・第2部の両部参加される方につきましては、オーシャンスパ Fuuaの入館券は1枚となります。また早割、学生割、地元割は対象外となります

※支払方法は現地で現金のみとなります

※上位チームには賞品があります

【申込方法】

インターネットにてご予約ください。

申込期間：2026年1月20日（火）～2026年2月16日（月）※定員に達し次第終了となります

・インターネット予約は以下のURLよりお申込みください。

応募フォーム URL: https://forms.gle/6MaDiuAFyYhySAtMA

【本大会の２つの魅力】

１．人気沸騰中の「モルック」の大会を熱海後楽園ホテルで初開催

フィンランド発祥スポーツ「モルック」の大会が、熱海後楽園ホテルで初開催されます。

会場はコンベンションホール「秀峰」。由緒あるホテルの非日常空間が、熱気あふれるモルック会場へと変貌します。

２．プレイの後は、絶景スパ「オーシャンスパ Fuua」で癒しのひとときを

本大会最大の醍醐味は「アフターモルック」です。白熱した試合の後は、熱海後楽園ホテル隣接の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」をご利用いただけます。相模灘と熱海の街並みを一望する露天立ち湯で、疲れを解き放つ体験は、他では味わえない贅沢なひとときです。

【オーシャンスパ Fuua概要】

◎施設名：オーシャンスパ Fuua

◎営業時間：10:00～22:00(最終入館21:00)

◎入館料：

基本料金 大人3,080円～ / 小人2,310円～

アフター5 大人2,310円～ / 小人1,760円～

アフター8 大人1,110円～ / 小人770円～

※別途、入湯税（大人お一人/150円）がかかります。

※入館料には、施設利用料、館内着・タオルレンタル料が含まれます。

※年齢による入館制限等の注意事項をご確認の上、ご来館ください。

◎休館日：施設メンテナンスによる休館日あり

◎URL：https://www.atamibayresort.com/fuua/

露天立ち湯展望サウナアタミリビングロウリュキャンプ

［モルックとは］

フィンランド・カレリア地方の伝統的なkyykkaというゲームをもとに、1996年に開発されたスポーツです。木製の棒（モルック）を投げ、3～4メートル先に置いた1～12の数字が書かれた12本の木製のピン（スキットル）を倒します。複数本倒した場合は倒した本数、1本のみの場合は書かれた数字をポイントとしてカウントし、50点ちょうどになったチームの勝利。50点を越えた場合は持ち点25点から再開します。年齢関係なく誰でも楽しめることから、近年日本では競技人口が急増しているスポーツです。

ATAMI BAY RESORT KORAKUENについて

熱海にある「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、全室オーシャンビューの「タワー館」と多様な客室を備えた「AQUA SQUARE（アクア スクエア）」から成る熱海後楽園ホテルをはじめ、熱海最大級の日帰り温泉「オーシャンスパ Fuua（フーア）」、豪快なグリル料理や焼き立てのピザが楽しめるレストラン「HARBOR’S W（ハーバーズ ダブル）」や豊かな伊豆の食を取り揃えたフードマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」が集まるIZU-ICHI（イズイチ）を展開し、宿泊・日帰り温泉・ショッピングをお楽しみいただける複合型リゾート施設です。客室189室、約700名まで収容できる大型コンベンションホールをはじめ、バリエーションに富んだ宴会場も完備しております。東京から新幹線で約50分、JR「熱海駅」と「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」間で無料の送迎シャトルバスも運行しております。

◎名称：ATAMI BAY RESORT KORAKUEN

◎場所：静岡県熱海市和田浜南町10-1

◎主要施設：宿泊施設「熱海後楽園ホテル」（計189室）

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」、 レストラン「HARBOR’S W 」

◎URL：https://www.atamibayresort.com

◎運営会社：株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

◎お客様からのお問い合わせ先：予約センター TEL：0557-81-0041

※都合により、内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

※価格表記は全て税込です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

〒413-8626 静岡県熱海市和田浜南町10-1

経営企画創造 TEL 0557-31-2002