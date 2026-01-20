閉店大特価セール第２弾！！【ワンダーステーキ 西宮山口店】最後の5日間はドリンクバーが通常の“半額以下”！！～1月25日閉店。ワンダーステーキ 西宮山口店をご愛顧頂き有難うございました。

株式会社コズミックマーケティング

ワンダーステーキ 西宮山口店ですが、1月25日(日)を持ちまして閉店することになりました。沢山の方のご愛顧ありがとうございました。つきましては、感謝の意を込めた閉店セール第2弾を実施することになりましたので、沢山の方のご来店をお待ちしております。

■閉店の経緯

ワンダーステーキ 西宮山口店は、移転にともなう形での閉店となります。移転先に関しては確定次第ご報告を差し上げます。

■閉店イベント第1弾の「とろけるハラミカットステーキセット」の閉店大特価に続き、第2弾はドリンクバーをなんと半額以下でご提供！大人はもちろん、お子様も楽しめる最後のイベントですので、是非ご来店ください！



ランチ220円（税込）→100円（税込）

ディナー330円（税込）→150円（税込）

ドリンクバーがなんと半額以下！

第１弾は大人気商品とろけるハラミステーキを特別価格で提供！



■「とろけるハラミカットステーキ」とは

全国にあるワンダーステーキで大人気の商品となります。その名前の通り、とてもやわらかく口の中でとろける様なステーキとなります。その柔らかさの秘密は、秘伝のタレにステーキを3日間漬け込むことで実現しています。今回提供する「とろけるハラミカットステーキ」は、肉を一口サイズにカットしてからタレに漬け込む為、「より柔らかく」「より味わい深い」商品となっています。

とろけるハラミご飯、味噌汁、惣菜も食べ放題！熟練の焼き加減で柔らかく焼き上げます

■閉店大特価セール第２弾！1月21日（水）～２5日（日）までの最後の5日間

閉店大特価セール第２弾は、1月21日（水）～25日（日）までの5日間で実施致します。第１弾の「とろけるハラミカットステーキ閉店大特価」のイベントと合わせて、お得にワンダーステーキをお楽しみください。



西宮山口で楽しめる最後のワンダーステーキはイベントが盛りだくさん！沢山の方のご来店を心よりお待ちしております。

閉店セール第2弾の開催期間！！1月21日～25日の5日間。

【ドリンクバー半額以下！イベント開催期間】1月21日～25日の5日間。

■イベント概要

イベント名： ドリンクバー半額以下！キャンペーン

目玉商品 ： 閉店大特価セール「とろけるハラミカットステーキセット」＆「ドリンクバー」

※第1弾企画、第2弾企画を合わせてお楽しみください。

開催店舗 ： ワンダーステーキ 西宮山口店

開催期間 ：1月21日（水）～1月25日（日）の5日間限定

営業時間 ： 平日 11：00～14：00

土日祝 11：00～21：00

所在地 ： 〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来１丁目１３－３３

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

広報担当係

TEL：080-7143-3908

メール：m.hosohara@cosmicholdings.jp