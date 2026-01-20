【創業80年】ハンガー職人に学び、体験する。木製ハンガー工場で「ファクトリーツアー2026」！職人主演の短編映画も限定公開｜NAKATA HANGER

中田工芸株式会社

1946年創業の中田工芸株式会社（本社：兵庫県豊岡市、代表取締役社長：中田修平）は、「木製ハンガーを通してファッションを楽しむライフスタイルのきっかけを作っていきたい」という思いから、

2月7日・8日・9日の3日間を記念日としております。2026年はその3日間を「THE HANGER DAYS」と定めました。

これらの記念日の締めくくりとして、１本の木製ハンガーが出来上がるまでの職人の手仕事を実際に見学・体験していただくことを目的に、2026年2月14日（土）、「ファクトリーツアー（工場見学）」を開催いたします。

◇「THE HANGER DAYS」3つの記念日特集ページ

https://www.nakatahanger.com/features/the-hanger-days/

THE HANGER DAYSとは？

・2月7日：国産ブナ材の日

・2月8日：木製ハンガーの日

・2月9日：服の日

開催概要

◇NAKATA HANGER ファクトリーツアー2026 特設ページ

https://www.nakatahanger.com/features/the-hanger-days/factorytour/

見どころポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55355/table/14_1_887eede4f289482ac6f6a8419d135b43.jpg?v=202601200551 ]

(1) 「木製ハンガー工場」を見学

当日は、普段は公開していないハンガー製造工場内を見学できるほか、「マイスター」と呼ばれる熟練の職人も登場し、ものづくりの現場を間近でご覧いただけます。

(2) 短編映画『The SHOKUNIN』の上映

NAKATA HANGER の成型加工を担う実際の職人の日常を描いた短編映画『The SHOKUNIN』を限定公開いたします。兵庫県豊岡市の風景や暮らし、そしてハンガーづくりに込められた哲学に焦点を当てた作品です。

(3) ハンガーの仕上げ体験

成型や塗装など、木部の製造工程を見学した後、参加者の皆さまには、ハンガーを仕上げる金具（フック）の取り付け体験を行っていただきます。また、完成したハンガーには当日限定のロゴデザインを刻印し、この日だけの特別な木製ハンガーとしてお持ち帰りいただけます。

ファクトリーツアー申込方法

下記のフォームよりお申し込みください。

URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDO7ISrPN7t7zi5FmQIeDYFZeOrPMfdWoOs_rGb8E8_ZQPEg/viewform

◇NAKATA HANGER とは（https://www.nakatahanger.com/(https://www.nakatahanger.com/)）

木製ハンガー専門メーカーである中田工芸が、1946 年の創業以来蓄えてきた技術と知識と経験を最大限発揮してこだわり抜いた Made in Japan の木製ハンガーブランドです。職人の技によって1本1本生み出されるハンガーには「ふくをかける」という想いとともに「服だけでなく幸福もかける」という願いが込められています。

現在のビジョンは「世界一のハンガーブランドになる」ことであり、ロンドンやニューヨーク、香港でイベントを開催するなど、海外へも積極的に展開しています。2024年にはイギリス王室にもハンガーを献上したり、The New York Timesでも紹介される等の実績もあげました。ハンガーで世界一の感動をもたらすようなブランドを日本から生み出し、お客様はもちろん、作り手や関わる人すべての人が幸せになれるようなものづくりを実現します。

〈お問い合わせ先〉

中田工芸株式会社

TEL：0796-42-1131 FAX：0796-42-4181

E-mail：info@nakatahanger.com

所在地：兵庫県豊岡市日高町江原92

WEB ：https://www.nakatahanger.com(https://www.nakatahanger.com/)