UNIDOL2025-2026 Winter開催記念コラボショップ

丸井織物株式会社

全国の女子大学生によるアイドルコピーダンス日本一決定戦

「UNIDOL」× オリジナルTシャツ制作サービス「UP-T」

コラボレーション企画が決定！

全国の女子大学生によるアイドルコピーダンス日本一決定戦「UNIDOL」と、オリジナルTシャツ制作サービス「UP-T」によるコラボレーション企画が実現いたしました。

本コラボレーションでは、「UNIDOL」に出場する各チームがそれぞれ想いを込めてデザインしたオリジナルTシャツを、特設サイトにて期間限定で販売いたします。

ステージ上でのパフォーマンスだけでなく、チームの個性や世界観、青春の情熱を反映したデザインにもご注目ください。

応援したいチームのTシャツを身にまとい、会場や日常の中でも「UNIDOL」を楽しむことができる本企画。ファンの皆さまと共に大会を盛り上げ、青春の一瞬一瞬を形として残す特別なアイテムとなっています。

“推し”への想いを込めた一枚とともに、

あなたの記憶に残る「UNIDOL」の青春を、ぜひお楽しみください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/unidolwinter

【販売アイテム一部紹介】

【ユニドルとは？】

「UNIDOL（ユニドル）」は、日本全国の大学対抗で行われる女子大生アイドルコピーダンスの日本一決定戦です。その名称は「UNIversity iDOL」に由来し、「普通の女子大生が、一夜限りの”アイドル”としてステージに立つ」ことをコンセプトにしたコピーダンスイベントです。2012年に第1回大会が開催されて以来、多くの観客を魅了し続け、アイドル文化の盛り上がりも追い風となり年々規模を拡大しています。年間総動員は学生イベントとしては日本最大級となる2.5万人超を誇ります。

今大会は、全国5都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）から全国59大学69チームが予選大会に参加しました。

決勝戦では全国予選を勝ち抜いた15チームに加え、同日開催の敗者復活戦を勝ち抜いた2チームが出場します。

各種SNS

・公式HP： http://unidol.jp/about

・X（旧twitter）：https://x.com/UNIDOL_EXCO

・YouTube： https://www.youtube.com/@unidol2408

・Instagram： https://www.instagram.com/unidol_exco

【大会概要】

・大会名：UNIDOL 2025-26 Winter 決勝戦/敗者復活戦

・日程：2026年2月12日(木)

・会場：Kanadevia Hall （旧TOKYO DOME CITY HALL）

東京都文京区後楽1丁目3-61

JR中央線 水道橋駅東口より徒歩1分

都営地下鉄三田線 水道橋駅A2出口すぐ

https://www.tokyo-dome.co.jp/tdc-hall/access/

・時間(予定)： 開場 12:30 | 敗者復活戦 開演 13:15 / 決勝戦 開演 16:30

チケット ：会場前売り \4,000/オンライン \2,500

※チケットは決勝戦、敗者復活戦共通のものになります。

【出場チーム】

《決勝戦》

Equ=a(椙山女学園大学)/SPH mellmuse(上智大学)/君はトキシック(早稲田大学)/禁断アドレセンス(東京女子大学)/恋するPrimel(K大学)/さよならモラトリアム(慶應義塾大学)/chocolat lumiere(明治大学)/Sparkle(福岡大学)/成城彼女(成城大学)/Tomboys☆(東洋大学)/夏目坂46(早稲田大学)/初恋(ハート)めもわ～る(南山大学)/HELLO DOLL.(天使大学)/Pichicart(同志社女子大学)/星空パレット(関西学院大学)

※五十音順

《敗者復活戦》

あすてりあっ！(一橋大学)/おとめ座のスピカ(武庫川女子大学)/おやすみchu!(ハート)(産業能率大学)/kimowota☆7(法政大学)/くいしゅしゅっと(ハート)(神田外語大学)/恋色モノポリー(N大学)/Copia(明治大学)/瞬間▲ホログラム(大正大学)/℃hurryz(中央大学)/和娘。《なごむすめ》(和洋女子大学)/花色日和(青山学院大学)/Prismile(早稲田大学)/BLUE PRINCIPAL(青山学院大学)/monagirls(相模女子大学)/ももキュン☆(早稲田大学)/夢見る乙女の青春ちゅ→(中央大学)/Like(桜美林大学)/立教アイドル研究会(立教大学)

※五十音順

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用