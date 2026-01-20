【徳島県　鳴門市役所】大麻町の空き家問題を考える！空き家問題解決セミナー・専門家相談会・空き家バンク登録会を開催

鳴門市役所

県内初となる空家特措法に基づく「空家等管理活用支援法人」に指定した「NPO法人徳島県空き家問題解決支援センター」主催による「大麻町の空き家問題を考える！空き家問題解決セミナー・専門家相談会・空き家バンク登録会」を実施します。

■セミナー

１.大麻町の空き家の現状と特定空家の認定プロセス

２.鳴門市の空き家関連補助金について

３.空き家バンクへの登録について

■専門家相談会

司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅建士等による無料相談

■空き家バンク登録会

担当者コメント

近年、空き家問題は、人口減少、少子高齢化に伴い、全国的に深刻な問題となっており、本市においても、空き家のさらなる増加が見られるなど、厳しい現状となっています。

住宅・土地統計調査（令和5年度）においては、徳島県の空き家率が全国ワーストになっており、本市においても、空き家問題解決が喫緊の課題と考えています。

そのような中、令和７年４月、徳島県空き家問題解決支援センターを空き家管理や活用を行う民間法人として、「空家等管理活用支援法人」に指定し、本市と連携協定を締結しました。

その取り組みの一環として、本セミナー・相談会を開催します。令和７年８月の鳴門市全域を対象とした、同様のセミナー・相談会でも、非常に多くの方々にご参加いただきました。