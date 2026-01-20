ローランド株式会社は、ホームスタジオでの楽曲制作から屋外での演奏動画の撮影まで、高音質のコンテンツ制作を手軽に行えるポータブルなオーディオ・インターフェース『GO:MIXER STUDIO』を、2026年1月24日(土)に発売します。





『GO:MIXER STUDIO』 使用イメージ

『GO:MIXER STUDIO』





【ここがポイント】

・ 演奏動画撮影や楽曲制作に使える、iPhone／iPad／PC(Mac／Windows)対応の小型オーディオ・インターフェース

・ XLRマイク入力、ギター／ベース入力、LINE入出力、USB入出力、ヘッドホン出力など豊富な入出力端子を装備

・ 高出力高音質マイクプリアンプやスタジオ機材をモデリングしたエフェクト(コンプレッサー、リバーブ)など多彩な機能を搭載

・ 動画撮影時にマルチトラックのオーディオ録音が可能なiOS 用アプリ『GO:MIXER Cam』と、楽曲制作時に視覚的に設定調整できるPC用アプリ『GO:MIXER Editor』の専用アプリに対応





製品の詳細はこちら： https://www.roland.com/jp/products/gomixer_studio/

製品の動画はこちら： https://youtu.be/sMx_B1omZ08





品名 ： オーディオ・インターフェース／ミキサー『GO：MIXER STUDIO』

価格 ： オープン価格

発売日： 2026年1月24日(土)









ローランドは、2017年に高音質のライブ配信／動画撮影が手軽に行えるスマートフォン用小型オーディオ・ミキサー「GO:MIXER」を発売。その後、「GO:MIXER PRO」(2018年)や「GO:MIXER PRO-X」(2021年)の上位モデルも展開し、「GO:MIXERシリーズ」としてご好評をいただいています。





今回、同シリーズがさらに進化した最新モデル『GO:MIXER STUDIO』は、iPhone、iPad、およびPC(Mac／Windows)に対応するオーディオ・インターフェース／ミキサーです。高出力高音質マイクプリアンプを搭載し、スタジオ機材をモデリングした高品位なエフェクト(コンプレッサー、リバーブ)を内蔵するなど多彩な機能が追加されました。

また、XLRマイク入力(2 系統)、ギター／ベース入力、LINE入出力、AUX入力、ヘッドセットマイク入力、TRS MIDI入出力、USB入出力、ヘッドホン出力など豊富な入出力端子を備え、さまざまな用途に対応できます。

さらに、最大サンプル・レート24bit／192kHzに対応しており、高品位なオーディオ・インターフェースとして、PC上の音楽制作ソフトウェアと連携した楽曲制作に活用できます。多機能でありながら、本体440gと軽量、コンパクト・サイズの『GO:MIXER STUDIO』をさまざまな場所に持ち運んで、手間なく、高音質なコンテンツ制作を行えます。









【さらに詳しく】

●豊富な入出力端子を備えPCにも対応

『GO:MIXER STUDIO』は、豊富な入出力を装備しており、さまざまな用途に対応します。ボーカルやアコースティック楽器など多様な音源を録音できる2系統のXLRマイク／LINE入力、またギター／ベース入力に加え、キーボードや電子ドラムなどのステレオ音声を収録する1/4インチジャック入力も装備。

さらに、ステレオ音源用のAUX入力は、モバイルデバイスとの双方向オーディオ接続に対応したTRRS仕様の端子を採用しています。出力は、標準的なスタジオ・ヘッドホン用の1/4インチジャックに加え、有線イヤホン用のミニジャックを装備(ミニジャックは、ヘッドセットやインラインマイクに対応)。スタジオや撮影現場のスピーカー・システムに接続できる2系統の1/4インチジャックLINE出力も備えています。

また新たに、PC(Mac／Windows)接続にも対応。最大サンプル・レート24bit／192kHz対応、12IN／6OUT(192kHz の場合は8IN／4OUT)の高品位なオーディオ・インターフェースとして、音楽制作ソフトウェアと連携した楽曲制作にご使用いただけます。





『GO:MIXER STUDIO』 使用イメージ(弾き語り)

『GO:MIXER STUDIO』 使用イメージ(バンド演奏)









●高品質なクリエイティブワークを支える充実の機能

『GO:MIXER STUDIO』は、高音質なボーカル録音を可能にする高出力高音質マイクプリアンプを2 基搭載。感度が低いダイナミックマイクでも十分な出力を確保できます。スタジオ機材をモデリングした高品質なエフェクト(コンプレッサー、リバーブ)を内蔵し、各チャンネルのEQ調節も可能。アナログ出力にはデュアルバスを採用しており、ヘッドホン出力とLINE出力のミキシングの組み合わせ、EQを独立して選択・調整できます。USBマルチチャンネルにも対応、PC上では複数のUSB入出力として認識するため、PC上のさまざまなアプリの音声を独立して調整したり、特定の入力端子の音声だけを音楽制作ソフトウェアへ送ったりすることも可能です。





また、これらの豊富な機能を『GO:MIXER STUDIO』単体で直感的に調整できるカラーLCD モニターを内蔵。画面を見ながら、ツマミやボタンを使って細かく調整を行うことができます。さらには、『GO:MIXER STUDIO』で設定したミキシング内容を16個のシーン・メモリーに保存できるので、スタジオでの楽曲制作、屋外でのパフォーマンスなど用途に応じて素早く設定を切り替えることができます。

『GO:MIXER STUDIO』の底面には、三脚用のネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取り付けることで快適に操作いただけます。





LCD 画面やツマミ・ボタンで細かく調整できる

PC 上での音声調整も可能





●演奏動画撮影と同時にマルチトラックのオーディオ録音が可能なiOS用アプリ『GO:MIXER Cam』

『GO:MIXER Cam』アプリを使用すれば、iPhone／iPadでの動画撮影と同時にマルチトラックのオーディオを録音することができ、『GO:MIXER STUDIO』の各入力に対して、アプリ内でオーディオのバランスを調整できます。撮影後でも、オーディオの音量バランスを調整できるので、例えば、ギターの弾き語りを撮影する場合、ギターの音量を変えずに後からボーカルの音量だけを大きくすることも可能です。音楽制作ソフトウェアやPC用動画編集ソフトウェアでのミキシング用に、マルチトラック・オーディオ・ファイルをエクスポートすることもできます。





『GO:MIXER Cam』のページ： https://www.roland.com/jp/products/gomixer_cam/





iOS 用アプリ『GO:MIXER Cam』の画面イメージ





●楽曲制作に活用できるPC用アプリ『GO:MIXER Editor』

楽曲制作では、MacおよびWindowsに対応するPC 用アプリ『GO:MIXER Editor』を用いることで、PCの大画面で『GO:MIXER STUDIO』の全チャンネル設定を確認、編集でき、より視覚的に設定を調整することができます。





『GO:MIXER Editor』のページ： https://www.roland.com/jp/products/gomixer_editor/





PC 用アプリ『GO:MIXER Editor』の画面イメージ





●主な仕様

外形寸法： 110(幅)×156(奥行)65(高さ)mm

質量 ： 440g

付属品 ： USB Type-C to Type-C ケーブル(1.5m)





●製品画像





『GO:MIXER STUDIO』 トップパネル

『GO:MIXER STUDIO』 リア・パネル

『GO:MIXER STUDIO』 左サイド・パネル

『GO:MIXER STUDIO』 右サイド・パネル





※ 画像は、ニュースリリース・ページ https://www.roland.com/jp/news/1184/ よりダウンロードいただけます。

※ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※ このニュースリリースに掲載されている製品情報や発売時期などは、発表日現在の情報です。発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。