吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「Bar SHUEN（バー・シュエン）」が移転オープンしたことを報告致します。

「Bar SHUEN（バー・シュエン）」が移転オープンします。店主は元・経営コンサルタントという異色の経歴の持ち主。大学時代に出会ったバー文化に魅了され、「お酒を通じて、人がふっと素に戻れる場所をつくりたい」その想いが、この店の原点。本格的なウイスキーを中心にしながらも、今回は立地特性を踏まえ、フードメニューを充実。さらに、季節のフルーツを使ったカクテルなど、カジュアルに楽しめるドリンクも取り揃え、バー初心者でも立ち寄りやすい構成となっています。仕事帰りに軽く食事をしたい日も、仲間と腰を据えて語りたい夜も、さらに、季節のフルーツを使ったカクテルなど、バー初心者でも気負わず楽しめるドリンクも豊富にラインアップ。「バーは少し敷居が高い」そんなイメージを、心地よく裏切ってくれる新橋・内幸町・虎ノ門の街に寄り添う、新しいバーの選択肢として注目の一軒です。

店舗情報

店名 Bar SHUEN住所 東京都港区西新橋１丁目１８－１５ 厚川ビル 1階 NORI Cafe 内営業時間 18:30～24:00定休日 土曜・日曜日Instagram https://www.instagram.com/bar_shuen/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新