全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、主演作「ありがとう 第4シリーズ」を1月22日(木)よる7時より放送します。

１．ドラマ「ありがとう 第4シリーズ」について

東京・神田の学生街に古くからカレーライス屋、パン屋、下宿を営む三軒の家庭を舞台に、学生との交流、隣人との生活、親子の愛を軸に、新しい“ありがとう精神”を描いてゆく。“肝っ玉かあさん”こと京塚昌子がひさびさにこのシリーズで母親を演じる。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/arigatou4/ ■画像クレジット：©テレパック

２．あらすじ

歴史と伝統にはぐくまれた学生の町、東京・神田。安くておいしいと評判のカレーライス屋「春」の女主人の春木治香（京塚昌子）は、学生にとってはやさしい母のような人である。日舞のできるひとり娘・吉（佐良直美）と治香の弟・依光秋生（金田龍之介）が治香をもりたて、店は立派に繁盛していた。ところが、治香と隣の「なかよしパン」の女主人・文（山岡久乃）とは犬猿の仲。文が秋生をふって現在の夫・三友金吾（佐野浅夫）と結婚したのが治香にはシャクの種で、いつまでも根にもっているためだ。しかし、吉と文の長男・金太郎（大和田伸也）の若いふたりは、そんなおとなのいざこざを気に留めず、屋根伝いに互いの部屋に行き来する仲だった。

■出演者

京塚昌子、佐良直美、金田龍之介、井上順、尾藤イサオ、佐野浅夫、山岡久乃、大和田伸也、岡本信人、沢田雅美、研ナオコ、石坂浩二、音無美紀子、藤岡琢也、長山藍子 ほか

■スタッフ

プロデューサー : 石井ふく子 ディレクター : 川俣公明脚本 : 平岩弓枝 主題歌：佐良直美「ありがとう」

３．放送スケジュール

https://www.twellv.co.jp/program/drama/arigatou4/

1月22日（木）スタート毎週木曜日 よる7時00分～（2話連続放送）

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/