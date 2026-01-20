株式会社ヤマモト(本社：大阪府大阪市)は、海外で注目を集めるPDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド)をベースとした製剤「Rejuveon(リジュビオン)」を、2026年1月より日本国内で独占販売することをお知らせいたします。





■再生美容市場における新たな選択肢

近年、美容医療・再生美容の分野では、肌本来のコンディションに着目したアプローチへの関心が高まっています。





リジュビオンは、PDRNを基盤としながら、再生美容分野での活用を踏まえて設計された次世代型製剤として、韓国のドラッグストアや専門薬局を中心に海外市場の導入実績を重ねてきました。





即時的な変化のみを追求するのではなく、肌環境を整えるという考え方を重視した設計思想が特徴です。









■リジュビオンの特徴

・PDRNをベースとした製剤設計

・海外美容医療・再生美容分野での使用実績

・品質管理・製造背景を重視したプロダクト設計





■製品概要

製品名：Rejuveon(リジュビオン)

価格 ：4,500円(税込)

内容量：20g

成分 ：水,グリセリン,BG,エチルヘキサン酸セチル,ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース,シクロペンタシロキサン,マイクロクリスタリンワックス,1,2-ヘキサンジオール,ナイアシンアミド,ステアリン酸,ジメチコン,(ジメチコン／(PEG-10／15))クロスポリマー,オリーブ油脂肪酸セテアリル,オリーブ油脂肪酸ソルビタン,シクロヘキサシロキサン,ステアリン酸グリセリル,マカデミア種子油,シア脂,DNA-Na,カンゾウ根エキス,ツボクサエキス,チャ葉エキス,イタドリ根エキス,オウゴン根エキス,カミツレ花エキス,ローズマリー葉エキス,ダマスクバラカルス細胞外小胞,乳酸桿菌細胞外小胞,酢酸トコフェロール(ジメチコン／ビニルジメチコン)クロスポリマー,(アクリレーツ／アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー(アクリル酸Na／アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー,イソヘキサデカン,ポリソルベート80,オレイン酸ソルビタン,TEA,アデノシン,ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12-7Na,ニコチノイルトリペプチド-1,合成ヒト遺伝子組換デカペプチド-7,合成ヒト遺伝子組換オクタペプチド-4,合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-9,合成ヒト遺伝子組換ペンタペプチド-19,パルミトイルテトラペプチド-7,パルミトイルトリペプチド-1,パルミトイルペンタペプチド-4,ノナペプチド-1,アセチルヘキサペプチド-8,ヘキサペプチド-9EDTA-2Na,エチルヘキシルグリセリン









■今後の展開について

日本市場においても、再生美容を正しく理解し、長期的視点で取り組む層を中心に、今後の展開が期待されています。

また、2026年1月の独占販売を皮切りに、日本市場における再生美容の新たな選択肢として、着実なポジション構築を目指してまいります。





2026年1月以降、

・バラエティショップ

・ライフスタイルショップ

・ECチャンネル

・ドラッグストア

での展開を順次展開予定です。

また、1月末よりニトリデコホームでの先行発売が決定しております。









■製品に関するお問い合わせ

株式会社ヤマモト

Emall： m.yamamoto@yamamoto-coltd.jp





