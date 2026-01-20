OZU、日清食品株式会社「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」コラボキャンペーンに参画
株式会社OZU（本社：東京都港区、代表取締役：新城良明、以下「OZU」）は、日清食品株式会社が展開する「冷凍 完全メシ DELI」と、グローバルに活躍するプロダンサー・振付師 YUMEKI氏によるコラボレーションキャンペーンにおいて、制作パートナーとして参画しました。
本キャンペーンは、2026年1月より実施され、対象商品購入者の中から抽選で参加できるオンラインミート＆グリート企画や、オリジナルグッズの提供などを通じて、ブランドとクリエイター双方の価値を体験として届ける取り組みです。
OZUはビジュアル制作およびキャンペーン施策に関わるクリエイティブ制作を担当し、キャンペーン企画設計/プロデュース担当のSITUE株式会社※1、クリエイター周りの企画推進・出演担当の株式会社WOWs※2との連携のうえ、実施しました。
ブランドコンセプトとクリエイターの姿勢を丁寧に接続し、商品理解とファンエンゲージメントの両立を図るプロジェクトとなりました。
Producer：Akihito Kubo（OZU Inc.）
Production：OZU Inc.
■ 参考リンク
・日清食品株式会社「冷凍 完全メシ DELI」公式サイト
https://frozen.nissinkanzenmeshi.com
「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」キャンペーン特設サイト
https://i.nissin.store/yumeki
※１SITUE株式会社 公式ホームページ
https://www.situe.inc/
※2株式会社WOWs 公式ホームページ
https://wows-agency.jp/
■YUMEKI (ユメキ) プロフィール
振付師・ダンサー、アーティスト。神奈川県横浜市出身。株式会社WOWs所属。
2019年に韓国のトップダンススタジオ 1MILLION DANCE STUDIO の専属振付師に就任。
2023年に『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』ダンストレーナーを務め、2025年には韓国の人気オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し、グローバルな注目を集めた。
日韓アーティストの振付やステージディレクションを多数手がけ、代表作にITZY『WANNABE』、ME:I『Click』などがある。近年では、ILLIT「Jellyous」にも携わり、その表現力とクリエイティビティは国内外で高く評価されている。
Instagram：@yumekitakenaka_
TikTok：@yumekitakenaka
X：@official_YUMEKI