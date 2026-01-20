OZU、日清食品株式会社「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」コラボキャンペーンに参画

株式会社OZU

株式会社OZU（本社：東京都港区、代表取締役：新城良明、以下「OZU」）は、日清食品株式会社が展開する「冷凍 完全メシ DELI」と、グローバルに活躍するプロダンサー・振付師 YUMEKI氏によるコラボレーションキャンペーンにおいて、制作パートナーとして参画しました。

本キャンペーンは、2026年1月より実施され、対象商品購入者の中から抽選で参加できるオンラインミート＆グリート企画や、オリジナルグッズの提供などを通じて、ブランドとクリエイター双方の価値を体験として届ける取り組みです。

OZUはビジュアル制作およびキャンペーン施策に関わるクリエイティブ制作を担当し、キャンペーン企画設計/プロデュース担当のSITUE株式会社※1、クリエイター周りの企画推進・出演担当の株式会社WOWs※2との連携のうえ、実施しました。

ブランドコンセプトとクリエイターの姿勢を丁寧に接続し、商品理解とファンエンゲージメントの両立を図るプロジェクトとなりました。

Producer：Akihito Kubo（OZU Inc.）

Production：OZU Inc.

■ 参考リンク

・日清食品株式会社「冷凍 完全メシ DELI」公式サイト

https://frozen.nissinkanzenmeshi.com



「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」キャンペーン特設サイト

https://i.nissin.store/yumeki

※１SITUE株式会社 公式ホームページ

https://www.situe.inc/

※2株式会社WOWs 公式ホームページ

https://wows-agency.jp/

■YUMEKI (ユメキ) プロフィール

振付師・ダンサー、アーティスト。神奈川県横浜市出身。株式会社WOWs所属。

2019年に韓国のトップダンススタジオ 1MILLION DANCE STUDIO の専属振付師に就任。

2023年に『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』ダンストレーナーを務め、2025年には韓国の人気オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し、グローバルな注目を集めた。

日韓アーティストの振付やステージディレクションを多数手がけ、代表作にITZY『WANNABE』、ME:I『Click』などがある。近年では、ILLIT「Jellyous」にも携わり、その表現力とクリエイティビティは国内外で高く評価されている。

Instagram：@yumekitakenaka_

TikTok：@yumekitakenaka

X：@official_YUMEKI