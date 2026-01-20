ME-Qに“テンプレを選んで名入れ”できる新シミュレーター登場！デザインが苦手でも安心して作れる「名入れランチコットントートバッグ」を1個から販売開始（2026/01/20）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルプリントサービス「ME-Q」にて、新たなシミュレーターシステムを導入し、「名入れランチトートバッグ（ランチコットントートバッグ）」の販売を開始しました。

今回導入した新シミュレーターは、従来の自由配置型とは異なり、あらかじめ用意されたデザインテンプレートから好みのデザインを選び、名前やイニシャルを入力するだけで完成できるのが特長です。デザインが苦手な方でも、誰でも簡単に“見栄えの良い名入れグッズ”を作ることができます。

本商品は、しっかりとしたキャンバス生地（コットン）を使用したランチサイズのトートバッグ。ランチバッグやコンビニバッグとして日常使いしやすいサイズ感で、誕生日や記念日、ちょっとしたお礼など、幅広いギフトシーンに対応します。スマートフォンから操作可能なため、アプリのインストールや専門ソフトは不要。思い立ったときに、すぐ名入れデザインを作成・注文できます。

1個からオーダーできるため、必要な分だけ無駄なく作れる点も魅力。自分用はもちろん、プレゼントや記念品としても気軽に利用できる、新しい名入れギフトサービスです。

▽名入れランチトートバッグ｜ME-Q GIFT（メークギフト）

https://www.me-q.jp/topic/ordermade-lunch-cotton-bag-meq-gift

▽シミュレーター（名入れデザインを作成する）

https://photogoods.mawcoltd.jp/?simid=10&m=s(https://photogoods.mawcoltd.jp/?simid=10&m=s)

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

こんな方におすすめ

・デザインが苦手でも、失敗せずに名入れグッズを作りたい方

あらかじめ用意されたデザインテンプレートを選ぶだけなので、デザイン経験がなくても安心。文字を入れるだけで、おしゃれな名入れトートバッグが完成します。

・名入れギフトを手軽に、スマホだけで作りたい方

スマホ対応のシミュレーターで、操作はとてもシンプル。パソコンがなくても、外出先や空き時間に名入れギフトを作成できます。

・記念品や、ちょっとした贈り物を探している方

誕生日・記念日・お礼・プチギフトなど、幅広いシーンで使いやすいランチサイズ。1個から注文できるため、個人利用にも最適です。

【サービスの特徴】

◆ テンプレートを選ぶだけで簡単名入れ。デザイン初心者でも安心

豊富なデザインテンプレートを用意しており、選んで文字を入力するだけで完成。デザインに自信がない方でも、失敗しにくい仕組みです。

◆ スマホ対応で、名入れギフト作りがもっと身近に

スマートフォンから操作可能なシミュレーターを採用。アプリや専門ソフト不要で、誰でも直感的に名入れデザインを作成できます。

◆ 丈夫なキャンバス生地を使用した実用的なランチトート

素材はコットン（370g/平方メートル ）のキャンバス生地。ランチバッグやコンビニバッグとして毎日使える耐久性と、扱いやすいサイズ感が魅力です。

◆ 1個から注文可能。必要な分だけ無駄なくオーダー

受注生産のため、1個から注文可能。自分用・プレゼント用・記念品など、用途に合わせて気軽に利用できます。

◆ 名入れが映える転写プリントを採用

印刷方法は転写プリントを採用。名前やイニシャルをしっかり表現でき、ギフトとしても満足度の高い仕上がりです。

▽名入れランチトートバッグ｜ME-Q GIFT（メークギフト）

https://www.me-q.jp/topic/ordermade-lunch-cotton-bag-meq-gift

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なく、スマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。専用の知識やソフトがなくても使えるデザイン作成シミュレーターをご用意しています。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

スマホケースやTシャツ、バッグ、季節商材、アウトドアグッズ、食器類など、他にはない幅広いオリジナルグッズを取り揃えています。

・1個から作れるから在庫リスク0（ゼロ）で副業をスタート

ME-Qでは1個から作成可能な受注生産方式を採用。在庫を抱える必要がなく、ハンドメイド作家や副業でのグッズ販売にもおすすめです。

・グッズ作りから販売まで対応。ハンドメイド作家・アーティストに人気

作成したオリジナルグッズは、そのままBASEでの販売も可能。個人でのグッズ販売を始めたい方にも支持されています。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）は、1個からオリジナルグッズを作れるプリントサービスとして、個人から企業まで幅広いユーザーに利用されています。商品登録数は約1万点と、他にはない豊富なラインナップが特長です。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

1枚から作れるオリジナルTシャツサービス『TUQRU』。個人利用からイベント、チームウェアまで、コストパフォーマンスに優れた提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：2009年4月15日

事 業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225