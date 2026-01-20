【平塚信用金庫】第35回ＹＥＧ公開セミナーを開催します

平塚信用金庫

平塚信用金庫（理事長：尾上達也）は、2026年2月15日（日）に、平塚商工会議所青年部（以下、平塚ＹＥＧ）が開催する「第35回ＹＥＧ公開セミナー」に協賛します。本セミナーは、平塚ＹＥＧが地域の方に向けた一般公開セミナーとして毎年開催しており、今回が35回目の開催です。

内容は、『親子で考える、未来のシゴトと社会のかたち～地域からデザインする、新しい「働く」～』と題し、小学生から中高生とその保護者を対象に、これからの時代を生きるためのキャリア観や学び方、生き方について考える機会を提供することを目指しています。講師には元NHKアナウンサーでありジャーナリストとして幅広く活躍されている堀潤氏をお迎えし、ご講演いただく予定です。

平塚信用金庫は、平成元年（1989年）の平塚ＹＥＧ設立以来、連携して地域貢献事業に取組んでおり、本セミナーにも第1回から協賛しています。

詳細は、下記及び特設サイトよりご確認ください。皆さまのご参加をお待ちしております。

【セミナー概要】

（１）開催日時

2026年2月15日（日）16:00～18:00（受付開始15:00）

（２）開催場所

平塚市中央公民館（〒254-0047 神奈川県平塚市追分1-20）

（３）内 容

講 師｜堀 潤（ほり じゅん）氏

テーマ｜親子で考える、未来のシゴトと社会のかたち

～地域からデザインする、新しい「働く」～

（４）参 加 費

無料 ※事前申し込み制（先着700名）

（５）主 催 等

主催：平塚商工会議所青年部 協賛：平塚信用金庫 後援：平塚市

（６）申 込

特設サイト http://www.hiratsuka-yeg.jp/yeg/ よりお申込みください

【本件のお問合せ先】

平塚信用金庫 営業統括部 地域・経営サポート課（担当：佐竹）

TEL：0463-24-3031 e-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp