WHOM取締役CEO執筆。中小企業が「採用で勝つ」ための実践ノウハウ

株式会社WHOM

株式会社WHOM（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：早瀬恭、以下WHOM）は、中小企業向け経営専門誌『近代中小企業』2026年1月号・速習（別冊）にて、「中小企業が勝つための採用術」をテーマとした特集記事を掲載したことをお知らせいたします。

■ 「採れない」ではなく「勝てる採用」へ

少子高齢化や人材の流動化が進むなか、採用市場は大企業優位の構造が強まっています。一方で、多くの中小企業が「人が集まらない」「採用しても定着しない」といった課題を抱えています。

WHOMはこれまで、企業規模や知名度に左右されない「採用力そのものを企業に根づかせる支援」を行ってきました。本特集では、そのなかで見えてきた共通課題と解決策を整理し、中小企業が今取り組むべき採用の本質を言語化しています。

■ 書籍の内容

『中小企業が勝つための採用術』では、人材確保が困難な時代において、中小企業がどのように採用活動を設計し、成果につなげていくべきかを体系的に解説しています。

単なるノウハウの紹介にとどまらず、なぜ採用がうまくいかないのかという構造的な課題から掘り下げ、企業が本来向き合うべき採用の考え方や、現場で実践できる具体策までを網羅。



WHOMがこれまで数多くの採用支援を行うなかで蓄積してきた知見や事例をもとに、中小企業でも再現可能な採用の進め方をまとめています。「採れない理由」を感覚論で終わらせず、採用を仕組みとして捉え直すための記事です。

■ 本書の特徴

中小企業の採用に必要な考え方から実務までを、実践的な教科書として体系的に学べる記事です。

採用活動におけるマインドセットや戦略設計から、募集・選考といった具体的な採用業務、さらに採用を継続的に機能させるための仕組みづくりまで、中小企業が直面しやすい課題を前提に全体像を把握できる構成となっています。

また、「採用ブランディング」「採用広報」「外部プロ人材の活用」など、近年注目されているテーマについても取り上げ、限られたリソースのなかでも成果につなげるための考え方と実践ポイントを解説しています。

＜ 構成 ＞

第1章 採用手法は「待つ」から「攻める」へ進化している

第2章 情報発信が"採用の肝”になる時代

第3章 "採用はマーケティング”プールとナーチャリングの設計

第4章 中小企業のための「費用・工数・期間」別 採用戦略

第5章 中小企業が採用で勝つための6つのモデルケース

第6章 AI時代の採用術「人間がやるべきこと・AIに任せること」

第7章 採用の未来とRPO活用の可能性

■著者プロフィール

代表取締役CEO 早瀬恭

株式会社ジェイエイシーリクルートメントに新卒入社。 関西・東京本社にて化学部門を立ち上げ。 2014年に同社インド法人立ち上げのため代表取締役社長に就任。 その後2017年シンガポール法人の代表取締役、インドネシア法人取締役兼務を経て、2019年リンクトイン・ジャパンへ事業部長として参画。 2020年10月株式会社WHOMを創業。

■ 掲載誌情報

掲載誌名：『近代中小企業』2026年1月号 速習（別冊）

発行元：中小企業経営研究会

公式サイト：https://www.kinchu.jp

2026年1月1日以降、以下にてご購入いただけます。

▼オンライン書店Fujisan（紙（印刷版）およびデジタル版）

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691924/b/list/

▼Amazon（Kindle版）

Amazonのサイトで「近代中小企業」と検索ください

■ WHOMについて

WHOMでは、企業様の採用課題・ニーズに合わせたオーダーメイドの採用支援（RPO）事業を展開しております。弊社の審査を通過したプロリクルーターと連携し、企業様の規模や業界・ご依頼内容に合わせてプロジェクトを組み、採用成功に向けて伴走いたします。

・社名:株式会社WHOM

・本社所在地:東京都渋谷区神南1-6-5 SHIBUYA WAYP 603

・設立:2020年10月

・代表者:代表取締役CEO 早瀬 恭

・企業ホームページ:https://whom.jp/

・サービスページ：https://whom-hr.co.jp/