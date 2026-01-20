へラルボニー、「ete」の庄司夏子シェフとコラボレーション。チョコレートボックス「ete × HERALBONY｜Chocolat BOX」が誕生。

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役 Co-CEO：松田 崇弥、松田 文登以下「ヘラルボニー」）は、レストラン「 ete」を展開する株式会社エテ（代表取締役社長：庄司夏子、以下ete）とコラボレーションし、シェフの庄司夏子氏が監修したチョコレートボックス「ete × HERALBONY｜Chocolat BOX」を、1月23日(金)より銀座のHERALBONY LABORATORY GINZA、盛岡のISAI PARKにて販売いたします。ボックスやショッパーにはヘラルボニー契約作家の浅野春香氏の作品「お父さんと星空２」があしらわれた特別なデザインで、大切な人へのギフトにもおすすめのアイテムです。

今回のコラボレーションは、世界の村上隆や田名網敬一ら、アート界のトップクリエイターたちとのコラボレーションを手がけてきたeteと、障害のある作家の新たな可能性を切り拓き、クリエイティブを通じて「社会変革」と「価値の再定義」に挑戦するへラルボニーがタッグを組む、新たな取り組みです。

本プロジェクトでは、へラルボニーの契約作家のアートがeteの世界観と融合し、ショコラという新しい表現の中で再び輝きを放ちます。eteの卓越した美食の世界とへラルボニーのアートの融合により、どんなインパクトをもたらすのかー。

ショコラを通じて異彩の美しさを発信する、新たなチャレンジです。特別なコラボレーション限定アイテムをぜひお楽しみください。

特設ページ：https://heralbony.com/pages/2601-f-ete-chocolat-box

◼︎HERALBONY × ete コラボレーション背景

本プロジェクトは、レストラン「ete」オーナーシェフである庄司夏子氏（以下、庄司氏）に、ヘラルボニーの掲げるミッションと想いに深く共鳴いただいたことにより始まりました。

また、庄司氏には知的障害のある妹がいることから、“将来的に障害のある方々の世界にもっと関わっていきたい”という強い願いを持っていました。

その想いが、HERALBONY の掲げる「障害のイメージを変容させる」という理念と重なり、今回のコラボレーションへの大きな後押しとなりました。

また、へラルボニーの主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2025」の授賞式にて、前年・2024年のグランプリ作家である浅野春香氏との間に“出会うべくして出会った” と感じる縁を見出したことも、決定的なきっかけとなりました。

庄司氏と浅野氏による特別対談記事はこちら：https://heralbony.com/blogs/journal/ete-interview

◼︎株式会社エテ レストラン「ete」オーナーシェフ 庄司夏子氏

1989年、東京生まれ。高校在学中より都内フランス料理店で修業し、卒業後は代官山「ル・ジュー・ド・ラシエット」、南青山「フロリレージュ」に務める。2014年、24歳で独立しパティスリー「フルール・ド・エテ」を、１年後にレストラン「ete」もオープン。2020年３月、日本人女性初となる「アジアのベストレストラン ベストパティシエ賞」受賞。

◼︎起用作品・作家紹介



作品名「お父さんと星空２」

作家：浅野 春香／Haruka Asano（宮城県）

20歳で統合失調症を発症後、入退院を繰り返しながら闘病を続ける。絵を本格的に描き始めたのは29歳のとき。受賞作品である「ヒョウカ」は「評価されたい」という作家の純粋な感情から制作された。作家は以前までその欲求を「恥ずかしいこと」だと思っていたが、ある人から「それもあなたの素直な気持ちの表れ」と言われたことをきっかけに、ありのままの気持ちを表現して良いのだと気づく。本作は満月の夜の珊瑚の産卵をテーマに、切り広げた米袋に満点の星空や宇宙、満月などのモチーフが緻密に描かれている。母親の胎内にいた頃の情景や、珊瑚の研究者である父親のことなど、作家にとって大切な存在である両親からインスピレーションを受けている。

◼︎商品紹介

商品名：ete × HERALBONY｜Chocolat BOX

販売価格：5,400円（税込）

販売先：HERALBONY LABORATORY GINZA（東京都・銀座）、HERALBONY ISAI PARK（岩手県・盛岡市）

※公式オンラインストアでの販売はございません。

※数量限定の販売となります。なくなり次第終了。

販売時期：2026年1月23日(金)～



【フレーバー説明】

■パレ・カプチーノ(Palet cappuccino) カプチーノ香る、風味豊かなヘーゼルナッツプラリネ。

■マンダリン(Mandarine)オレンジ粒を模ったフルーティーなガナッシュ。

■アンティル(Antillais) 砕いたアーモンドを練り込んだジャンドゥーヤにココナッツの甘い香りが広がるひと粒。

■シトロン・ヴェール(Citron vert) ライム香る爽やかなダークガナッシュ。酸味の中にカカオの芳醇さが調和した上品な仕上がり。

■トリュフショコラ(Truffe chocolat) カカオの産地にこだわったカカオ70％のダークチョコレートトリュフ。 「西アフリカ産カカオ豆」のフルーティーな酸味が特徴的なダークチョコレートトリュフ 「エクアドル産カカオ豆」の香り高いダークチョコレートで薄くコーティング

■プラリネ・キャラメル・サレ(Praline caramel sale) ナッツの芳ばしさと奥深い甘さが絶妙に溶け合う、塩キャラメルのヘーゼルナッツプラリネ。

◼︎パッケージ

チョコレートを召し上がった後は、ジュエリーや小物を収めるBOXとしてもお使いいただけます。

◼︎Special Talk Eventの開催

「ete × HERALBONY｜Chocolat BOX」の発売を記念し、1月31日（土）「異彩の日」に、HERALBONY LABORATORY GINZA（銀座店）にてトークイベントを開催いたします。

本イベントでは、庄司夏子氏（ete オーナーシェフ）、浅野春香氏（ヘラルボニー作家）、松田崇弥（ヘラルボニー代表）の3名を迎え、コラボレーションに至った背景や、アートと食が交差する創作の現場、そして“異彩”を社会にひらくことの意味について語ります。

本トークイベントへのご参加は、下記フォームからの事前お申し込み制となります。

ぜひこの機会にご参加ください。

申込締切：2026年1月25日（日）23:59

URL：https://forms.gle/A5peQYw2SQUym7mVA





◼︎販売店舗情報

HERALBONY LABORATORY GINZA

営業時間：11:00-19:00

住所：東京都中央区銀座2-5-16

https://heralbony.com/pages/hlg

HERALBONY ISAI PARK

営業時間：10:00-19:00（カフェ 10:00-19:00）

住所：岩手県盛岡市菜園1-10-1

https://isaipark.heralbony.com/

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

アートデータにおける著作権表示のお願い：

本文書に掲載されているアート作品の画像データは、すべて著作権者の貴重な作品です。これらの写真を使用する際には、必ず作品タイトルと作家名をご記載ください。



