【1月28日開催】東北初の大規模AIイベント「東北AI維新CONFERENCE 2026」に協賛

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、東北・仙台で開催される大規模AIイベント「東北AI維新CONFERENCE 2026」にゴールドスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

協賛の背景

創業30周年を迎えたジェイテックは、「ヒトを想う、テクノロジー。」をスローガンに、生成AI技術やクラウドを活用し企業課題の解決に取り組んでいます。

今回、「人口減少を前提に、AIで価値創造を高める」をコンセプトに掲げる本イベントの、東北への熱い想いと、AIを単なる技術に留めず社会実装へと繋げようとする理念に深く共感し、協賛を決定しました。

現在、私たちが注力している仙台オフィスの体制強化とエンジニア採用は、まさにこの地で変革を支えるための挑戦です。本協賛を通じて、東北発のAIイノベーションが日本全体の活性化を牽引する起爆剤となることを強く願っております。

開催概要

ジェイテックのAI事業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134923/table/38_1_7939d33aa0a7754bc9b6be6dd294b832.jpg?v=202601210251 ]- 自社独自の「生成AIソリューション」開発

複雑な業務プロセスの簡素化や、組織内に蓄積されたナレッジの高度な活用を可能にする独自プロダクトの開発を推進しています。実務に即した生成AIの社会実装を目指し、現場の課題を解決するソリューションの展開を予定しています。

- 高度な専門性を要する「生成AI受託開発」

お客様ごとの固有のビジネス課題に対し、最新の生成AI技術を最適に組み合わせたシステム構築を行っています。一社一社のニーズに合わせた支援により、汎用的なツールでは届かない深い課題解決を実現します。

仙台オフィス拡大に伴う組織体制の強化（採用情報）

ジェイテック仙台オフィスでは事業拡大とサービス品質の向上に伴い、組織体制の強化を図っています。同拠点では、自社独自の生成AIソリューション開発や、顧客の課題に深く切り込むオーダーメイドのAI受託開発といった、最先端の領域へ積極的に挑戦できる機会を設けています。 変化の激しい市場で、共に社会やお客様の課題解決に挑むエンジニアを積極的に募集しています。

採用対象：2027年卒新卒採用、およびキャリア採用（エンジニア職）

勤務地：仙台オフィス（宮城県仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビル SOUTH 3F）

採用情報：https://www.j-tech.jp/recruit/

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 50 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/