スポオクにて、オイシックス新潟アルビレックスBCが2025 SEASON MEMORIAL AUCTIONを３弾にわたって開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、NPBイースタン・リーグ所属のオイシックス新潟アルビレックスBCが実施する『オイシックス新潟アルビレックスBC 2025 SEASON MEMORIAL AUCTION vol.1』を2026年1月20日(火)から開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.sports.mbok.jp/gon/albirex-bc202601-1オイシックス新潟アルビレックスBC 2025 SEASON MEMORIAL AUCTION vol.1

この度、オイシックス新潟アルビレックスBCでは「2025 SEASON MEMORIAL AUCTION」を全3回に渡り開催いたします。

第1弾では、監督・コーチ・選手の直筆習字半紙を出品。

本アイテムは大人気グッズ「習字直筆タオル」制作時に使用された元素材であり、

選手それぞれの想いや個性がそのまま残された、非常に貴重なメモリアルアイテムです。

ここでしか手に入らない、2025シーズンの記憶と熱量が詰まった一点物。

皆さんのご参加をお待ちしています！

【オイシックス新潟アルビレックスBC 2025 SEASON MEMORIAL AUCTION vol.1概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/254_1_700f00b1fc56792285f63f70ade99650.jpg?v=202601200951 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/ (https://www.mbok.jp/)

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/ (https://www.sports.mbok.jp/)

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の5%)を支払うことで利用可能