富士見工業株式会社、創立80周年記念サイトを公開しコーポレートロゴを刷新

富士見工業株式会社

富士見工業株式会社（本社：静岡県、代表取締役社長：山本正信）は、2026年1月14日に創立80周年を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返り、次なる未来への決意を込めた「創立80周年記念サイト」を開設いたしました。合わせて、当社のアイデンティティを象徴するコーポレートロゴを刷新し、80年の感謝を込めて、地元の静岡第一テレビにて新テレビCMの放映を開始したことをお知らせいたします。

■ 創立80周年記念サイトの開設：「土に願いを。」

創立80周年記念式典にてご登壇いただいた 松本薫さんと社員一同の集合写真。

戦後間もない1946年の創立以来、当社は、まだ「リサイクル」という言葉が日本に浸透していなかった時代から、廃棄される自然資源に新たな価値を見出し、堆肥として循環させることで、日本の農業における土づくりに貢献してまいりました。

また、緑化資材の開発を通じて、人と自然が共生する国土づくりの一端を担い、環境と社会に寄り添う事業を継続してきました。

この度、創立80周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまでの歩みと、これからの未来への想いをお伝えする特設記念サイトを公開いたしました。

■ 80周年に向けて：時代の一歩先へ、幸せを育む

創立80周年記念サイトURL：https://fujimi-80th.site/

当社は1962年に日本で初めてバーク堆肥の製造を開始して以来、「原点は土づくり」を合言葉に、日本の食・環境・生活を支えてまいりました。 80周年を迎えるにあたり、私たちはこれまでの功績に甘んじることなく「これからも時代の一歩先へ、ご縁あるすべての人の幸せを育みます」というミッションを掲げました。諸先輩から受け継いだバトンを次世代へとつなぎ、次の100周年に向けて果敢に挑戦を続けてまいります。

■ 新ロゴマークに込めた想い

私たち富士見工業は「丁寧な対応で、オーガニックな商品・サービスが欲しい顧客に、まごころこめて、本来の人と物の価値を活かす企業」であることをブランド・アイデンティティとして掲げています。この企業姿勢をビジュアルとして結晶化させたのが新しいロゴであり、その想いを一言に凝縮した言葉が「土に願いを。」です。

新ロゴのシンボル中央には、私たちの行動の原点である「まごころの灯（ともしび）」が灯っています。そこから彩り豊かな花が咲くデザインは、私たちがまごころを起点として多様な価値を生み出し、社会に貢献していく姿を表現しています。

■ 静岡第一テレビにて記念CM放映中（YouTubeでも公開）

地域の皆様への感謝を込め、静岡第一テレビ（SDT）の制作協力のもと、当社の想いを形にしたテレビCMを放映しております。本映像は、静岡を拠点に活動するクリエイターやスタッフと共に作り上げた、地域との絆を感じさせる作品です。

■会社概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Lfxb9JBtr-Y ]

【社名】富士見工業株式会社

【住所】〒422 - 8026 静岡県静岡市駿河区富士見台1-21-22

【URL】https://fujimi-group.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

担当：社長室室長 山本縁

電話：054-282-2351（代表）

メール：y.yamamoto@fujimi-group.co.jp