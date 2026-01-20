『君と耳から恋をする』新作グッズが発売！“はるひな”の描き下ろし等身＆ミニキャライラストに胸キュン!!
山森ぽてと先生が手掛ける『君と耳から恋をする（幻冬舎コミックス刊）』（通称『耳恋』）の新作グッズが発売！
通販サイト「eeo Store online」では1月16日(金)よりお取扱いがスタート、2月28日(土)からはeeo Store 池袋本店でもお買い求めいただけます。
春川くんと日向くんのアオハルラブが「かわいすぎる」と話題の『君と耳から恋をする』。
1月23日(金)にコミックスの発売を控える同作の新作グッズには、描き下ろしの等身＆ミニキャライラストを使用しています♪
リボンやお花がたっぷりあしらわれたシミラールックに着替えた“はるひな”は、まさに悶絶級の可愛さ！
そんな魅力たっぷりの新作グッズを、すべてご紹介します。
▼通販でのご注文はこちらから▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/2930?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1053(https://eeo.today/store/101/title/2930?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1053)
グッズ販売情報
通販：1月16日(金)～
店頭受取予約：１月16日(金)～1月22日(木)
店頭販売：2月28日(土)～3月15日(日)
販売場所：eeo Store 池袋本店
eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/2930?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1053)
グッズ一覧
・缶バッジ（全6種）※ブラインド
・アクリルカード（全6種）※ブラインド
・キャラクリアケース（全1種）
・アクリルスタンド（全1種）
・パーツ付きアクリルキーホルダー（全1種）
・アクリルスタンドプレート（全1種）
・アクリルアートボード（全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
購入特典はポストカード！
通販、または店頭で『君と耳から恋をする』の新作グッズのみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼントします。
缶バッジ（全6種）※ブラインド
■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）
春川くんと日向くんのカッコ可愛いお顔が見やすい、大きさ約5.7cmの缶バッジです！
アクリルカード（全6種）※ブラインド
■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,960円（税込）
しっかりとした厚みもあって、そのままラックなどに飾ることもできます。約7×9cmとカバンにもしまいやすいサイズなので、お出かけ先に持っていって写真を撮るのも◎
キャラクリアケース（全1種）
■価格：900円（税込）
A5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ポストカードの保管や、イベントのチケットを持ち歩くためのチケットホルダー代わりとしても役立ちます！
アクリルスタンド（全1種）
■価格：1,870円（税込）
縦横最大15cmのアクリルスタンド。お部屋に飾って、“はるひな”のデートをそっと見守ってみましょう♪
パーツ付きアクリルキーホルダー（全1種）
■価格：990円（税込）
さくらんぼのミニパーツが付いた、キュートな約6cm×5cmのアクリルキーホルダーです♪
アクリルスタンドプレート（全1種）
■価格：1,815円（税込）
台座プレートに各パーツを差し込んで完成させるグッズ。組み立てれば立体感が生まれるので、春川くんと日向くんが目の前でデートしているような感覚に！
アクリルアートボード（全1種）
■価格：3,300円（税込）
大きさ約15cm×21cmのアクリルアートボード。付属の台座を使えばテーブルの上でも立てて飾れるので、お好きな場所でミニキャライラストをご堪能ください！
＜書誌情報＞
タイトル：君と耳から恋をする
著者：山森ぽてと
レーベル：ラブキスボーイズコレクション
https://www.gentosha-comics.net/book/b671928.html
(C)YAMAMORI POTATO /GENTOSHA COMICS
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus