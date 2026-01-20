シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「聖神器に導かれて」の開始！新キャラ「如面幻神」、「レスQ幻神」、「オアシス幻神」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「聖神器に導かれて」が2026年1月20日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「創聖使の魔儀式 邪悪洗礼・オルドトス」の開始、「アーチ理力最終女神ガチャ」等を開始いたしました。

◆期間限定イベント「聖神器に導かれて」について

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

期間限定イベント「聖神器に導かれて」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

◆あらすじ

聖神器を持ち出した男たちが、幻神状態を保てなくなり意識不明の状態に......。

彼らの代わりに、今度は如面菩薩たちが聖神器を手に神帝たちのもとへと出幻する。

開催期間

2026/1/20(火) メンテナンス終了後 ～ 2026/1/30(金) 13:59

「出幻の魂」交換可能期間

2026/1/20(火) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/6(金) 13:59

◆新キャラ追加！「アーチ理力最終女神ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[幻神]如面幻神」と「[幻神]レスQ幻神」、「[幻神]オアシス幻神」が登場する、「アーチ理力最終女神ガチャ」を開始いたしました。

・[幻神]如面幻神

・[幻神]レスQ幻神

・[幻神]オアシス幻神

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2026/1/20(火) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/3(火) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆ダメージチャレンジイベント「創聖使の魔儀式 邪悪洗礼・オルドトス」の開催！

紫属性の「創聖使オルドトス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたしました。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール「[創聖使]オルドトス」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2026/1/20(火) メンテナンス後～ 2026/1/30(金) 13:59

◆「育成キャンペーンミッション」を追加！

【育成キャンペーン】の一環として、本メンテナンス後より、S4の「アイテムボックス」を獲得できるデイリーの「育成キャンペーンミッション」を追加いたしました。



開催期間

2026/1/20(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/30(金) 13:59

◆「ドロップアップキャンペーン」の開始！

【育成キャンペーン】の一環として、本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、ブースト強化素材のドロップ量が2倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。

開催期間

2026/1/20(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/30(金) 13:59

◆「育成キャンペーンログインボーナス」の開始！

【育成キャンペーン】の一環として、本メンテナンス後より、修練の札や修練EXの札を獲得できるログインボーナスを開催いたしました。

開催期間

2026/1/20(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/30(金) 3:59

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

========================================================

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

========================================================