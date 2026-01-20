シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「聖神器に導かれて」の開始！新キャラ「如面幻神」、「レスQ幻神」、「オアシス幻神」が登場！

写真拡大 (全16枚)

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「聖神器に導かれて」が2026年1月20日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「創聖使の魔儀式　邪悪洗礼・オルドトス」の開始、「アーチ理力最終女神ガチャ」等を開始いたしました。



◆期間限定イベント「聖神器に導かれて」について



いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。


期間限定イベント「聖神器に導かれて」が公開されました。


本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。



◆あらすじ


聖神器を持ち出した男たちが、幻神状態を保てなくなり意識不明の状態に......。


彼らの代わりに、今度は如面菩薩たちが聖神器を手に神帝たちのもとへと出幻する。



開催期間


2026/1/20(火) メンテナンス終了後 ～ 2026/1/30(金) 13:59



「出幻の魂」交換可能期間


2026/1/20(火) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/6(金) 13:59







◆新キャラ追加！「アーチ理力最終女神ガチャ」の開始！



新たな☆3キャラクター「[幻神]如面幻神」と「[幻神]レスQ幻神」、「[幻神]オアシス幻神」が登場する、「アーチ理力最終女神ガチャ」を開始いたしました。



・[幻神]如面幻神


・[幻神]レスQ幻神


・[幻神]オアシス幻神



については、期間限定で排出確率がUPします。


新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター







開催期間


2026/1/20(火) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/3(火) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます




◆ダメージチャレンジイベント「創聖使の魔儀式　邪悪洗礼・オルドトス」の開催！



紫属性の「創聖使オルドトス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたしました。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。



また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール「[創聖使]オルドトス」を獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


2026/1/20(火) メンテナンス後～ 2026/1/30(金) 13:59




◆「育成キャンペーンミッション」を追加！



【育成キャンペーン】の一環として、本メンテナンス後より、S4の「アイテムボックス」を獲得できるデイリーの「育成キャンペーンミッション」を追加いたしました。



開催期間


2026/1/20(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/30(金) 13:59




◆「ドロップアップキャンペーン」の開始！



【育成キャンペーン】の一環として、本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、ブースト強化素材のドロップ量が2倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。



開催期間


2026/1/20(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/30(金) 13:59



◆「育成キャンペーンログインボーナス」の開始！



【育成キャンペーン】の一環として、本メンテナンス後より、修練の札や修練EXの札を獲得できるログインボーナスを開催いたしました。



開催期間


2026/1/20(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/30(金) 3:59




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！



◆ゲームの概要









ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc




■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


