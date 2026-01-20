1月予約開始、発売予定のカプコンキャラクターグッズをご紹介！

株式会社カプコン

■『バイオハザード レクイエム』の主人公グレースが1/6スケールフィギュアになって登場！

ジャケットの革の質感、衣裳の生地感は精密な彫刻を入れた上で塗装を施すことでリアルな質感を再現。作中でも表情豊かに描かれる髪は複数のパーツ構成により、立体的に表現。

後日発売予定の「レオン・S・ケネディ」と組み合わせて飾ることができる台座には所属組織のエンブレムが彫刻されている。ぜひご予約を！

クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム グレース＆レオン 特設サイト

https://www.e-capcom.com/sp/cfb/grace-leon/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム グレース・アッシュクロフト

・発売日：2026年9月10日（木）

・価 格：28,600円（税込）

・本体サイズ：約308×W200×D130mm

・素 材：PVC,ABS、鉄

■『バイオハザード レクイエム』よりレオンが1/6スケールフィギュアになって登場！

シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』の作中さながらの存在感を楽しめるよう、衣裳の風合い、生地に入る皺のディテール。材質ごとに異なる表現を用いて立体化。タクティカルな装備も精巧な仕上がり。別売りの「グレース・アッシュクロフト」と組み合わせ可能な台座には所属組織のエンブレムが彫刻されている。 ぜひご予約を！

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ

・発売日：2026年11月19日（木）

・価 格：28,600円（税込）

・本体サイズ：約328×W200×D130mm

・素 材：PVC,ABS、鉄

※「CFB クリエイターズモデル バイオハザードグレース・アッシュクロフト」と「CFB クリエイターズモデル バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ」は別売りです。

■『バイオハザード レクイエム』に登場する「レオン・S・ケネディ」のアクスタが予約開始！

シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』にプレイアブルキャラとして登場が決定し、大きな話題となった「レオン・S・ケネディ」の最新ビジュアルを使用したアクリルスタンドです。数々の「バイオハザード」事件を生き抜いてきたレオンのアクスタをぜひお求めください。

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

アクリルスタンド レオン https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009410/

【商品情報】

・商品名：バイオハザード レクイエム アクリルスタンド レオン

・発売日：イーカプコン先行発売日 2026年2月27日（金）

一般発売日 2026年5月28日（木）

・価 格：2,200円(税込)

・本体サイズ（組み立て時）： 約H161×W78×D25mm

（組み立て前）： 約H180×W145×D3mm

・素 材：PMMA

■「モンスターハンター」シリーズに登場するモンスターぬいぐるみが予約開始！

「モンスターハンター」シリーズに登場するモンスターをぬいぐるみタッチで可愛く描いたデフォルメシリーズ、「モンでふぉ」の可愛いぬいぐるみの予約を開始！ 好評配信中の『モンスターハンターNow』にも登場する「メル・ゼナ」、「ルナガロン」の特徴を生かしつつ、可愛くデフォルメされたデザインになっております♪ 前回お買い逃した方はぜひお求めください！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

モンでふぉ ぬいぐるみ メル・ゼナ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009402/

モンでふぉ ぬいぐるみ ルナガロン https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009403/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンター モンでふぉ ぬいぐるみ メル・ゼナ/ルナガロン

・価 格：各3,850円(税込)

・本体サイズ：

メル・ゼナ 約H250×W225×D295mm

ルナガロン 約H165×W110×D295mm

・素 材：

メル・ゼナ ポリエステル

ルナガロン ポリエステル、ナイロン、ABS

■クリエイターズモデル「火竜 リオレウス」「雌火竜リオレイア」Ver.2.0がついに発売！

2010年より立ち上がった「カプコンフィギュアビルダー」ブランド。その第1弾として発売された「火竜 リオレウス」が、進化したゲームモデルを元に新たな解釈を加えたVer.2.0としてついに発売されます！ 同じく新規造形の「雌火竜 リオレイア Ver.2.0」（別売） と”つがい”で揃えたくなるラインナップです。

また、イーカプコンで『リオレウス Ver.2.0』と 『リオレイア Ver.2.0』のセットを購入すると、

『リオレイア Ver.2.0』の巣を、金・銀のたまごが入った巣に差し替えることが出来る交換用パーツが付いてきます！ ぜひご購入ください！

クリエイターズモデル 火竜 リオレウス Ver.2.0 & 雌火竜 リオレイア Ver.2.0特設サイト

https://www.e-capcom.com/sp/cfb/cre/rathalos-rathian/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 火竜 リオレウス Ver.2.0

・発売日：2026年1月29日（木）予定

・価 格：22,000円(税込)

・本体サイズ：約H365（台座拡張時 約485mm）×W300×D200mm

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 雌火竜 リオレイア Ver.2.0

・発売日：2026年1月29日（木）予定

・価 格：22,000円(税込)

・本体サイズ：約H245×W240×D180mm

【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/

・カプコンオフィシャルショップ

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※画像はすべてイメージです。

※実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またカプコン公式通販サイト「イーカプコン」やイベント、催事等にて先行販売する場合がございます。

