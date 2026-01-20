『ビューティーポップ』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売！　思い出の名作が景品になって登場!!

株式会社Ａ３

『ビューティーポップ』のオンラインくじ「eeoくじ」が、2026年1月20日(火)より通販サイト「eeo Store online」にて販売スタート！ 主人公の小柴綺里をはじめ、鳴海彰伍、落合計彦、南啓らの公式イラストを使用したアイテムが、景品としてラインナップしました。

『ビューティーポップ』は、2003年～2008年まで小学館「ちゃお」で連載された、あらいきよこ先生による少女漫画作品。高校を舞台に、天才的なカット技術を持つ少女・小柴綺里と学校一の美容チーム「S・P（シザーズプロジェクト）」のメンバーが繰り広げる、友情と恋愛、そして美容の才能が煌めく青春ストーリーが描かれています。

今回は5つの賞のほか、購入特典のご用意も！ あの頃の思い出が色鮮やかに蘇る……そんな豪華景品をご紹介します♪

開催情報

販売期間：2026年1月20日(火)～2月15日(日)

販売価格：1回880円（税込）

お届け日：2026年4月上旬頃を予定しております。

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7433?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1058)

ハズレなしで引ける！ 公式イラストを使用した豪華景品が勢ぞろい!!

【景品一覧】

S賞 キャンバスボード（全2種）

A賞 アクリルスタンド（全4種）

B賞 デカアクリルキーホルダー（全4種）

C賞 アクリルカード（全10種）

D賞 缶バッジ（全10種）

※景品はいずれもランダムで1種が当たります。

「eeoくじ」購入特典はポストカード！

『ビューティーポップ』の「eeoくじ」を1会計で5枚ご購入ごとに、ポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼント！

豪華景品とあわせて、特典ポストカードもぜひゲットしてみてください♪

S賞 キャンバスボード（全2種）

一番レアなS賞に登場したのは、見ごたえのある3号Fサイズ（およそ27cm×22cm）のキャンバスボード！

本物のキャンバス生地を使用しているので、紙やアクリル素材とは一味違う“質感”で鮮やかなカラーイラストを贅沢に楽しむことができます。

また1会計100回のご購入でS賞が確定に。詳細は画像をチェックしてみてください！

A賞 アクリルスタンド（全4種）

A賞には、キャラクターの全身姿を堪能できる、縦横最大15cmのアクリルスタンドがラインナップ！ 綺里やS・Pメンバーたちのオシャレな着こなしや個性あふれるポーズを隅々までチェックすることができます。

B賞 デカアクリルキーホルダー（全4種）

B賞のデカアクリルキーホルダーは「デカ」という名前の通り、縦横最大10cmと大きめサイズ！ カバンなどにつければ可愛いワンポイントになるほか、私物の目印としてもぴったりです♪

C賞 アクリルカード（全10種）

しっかりとした厚みのあるアクリルカードがC賞に登場。約7cm×9cmと持ち運びしやすい大きさなので、旅先やカフェなどに連れていって、透け感を活かした可愛い写真を撮ってみるのも◎

D賞 缶バッジ（全10種）

D賞の缶バッジ（直径約5.7cm）は、キャラクターのお顔部分にクローズアップしたデザイン。彼女たちのいきいきとした表情をお手元で眺めて、あの頃と同じトキメキを感じてみてはいかがでしょうか？

【『ビューティーポップ』ちゃおプラスにて新章開幕！】

『ビューティーポップ Returns』として、17年ぶりに綺里たちが帰ってくる！

物語は、鳴海と結婚した綺里のもとに S・P（シザーズ・プロジェクト）のメンバーの落合と啓が遊びにくる。結婚しても相変わらずの 2 人をみて、啓は綺里と鳴海が結婚した理由を綺里にきいて…。そして、時は遡り鳴海と落合が大学3年生。落合はS・P（シザーズ・プロジェクト）再始動に動いていた。

綺里がL.A.に旅立って数年後…『ビューティーポップ』の新たな物語が今、はじまるーーー！

ちゃおプラス https://ciao.shogakukan.co.jp/

(C)あらいきよこ／小学館

