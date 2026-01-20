°Û¼¡¸µ¤«¤é¤ÎÌç(¥²ー¥È)¡¢ºÆ¤Ó¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¡×REBOOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¾ÜºÙÈ¯É½¡ª½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤â¸ø³«
°Û¼¡¸µ¤«¤é¤Î¿¯Î¬¼Ô¡¢¡È¶á³¦Ì±¡Ê¥Í¥¤¥Ðー¡Ë¡É¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë³¹¡¦»°Ìç»Ô¡£¤½¤³¤Ç¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¾¯Ç¯¡¦»°±À½¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡È¤¢¤ëÌóÂ«¡É¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤ë¶õ´×Í·¿¿¡£²ÁÃÍ´Ñ¤âÎÏÎÌ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ò¶¯¤¯¤·¡¢³¹¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ø¤È³Î¤«¤Ê¤«¤¿¤Á¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£åÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬¸òºø¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀï¤¤¡¢¥Üー¥ÀーÂâ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÁª¤Ö¡ÈÌ¤Íè¡É¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇTV¥·¥êー¥º¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶½Ê³¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¡×REBOOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤¬2025Ç¯12·î¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤¬2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËKanadevia Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤Ç¤¹¡£
¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶õ´×Í·¿¿¡¢»°±À ½¤¡¢±«¼èÀé²Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É÷´Ö ÁóÌé¡¢Íò»³ ½Ú¡¢»°ÎØ½¨¼¡¡¢ÊÆ²°ÍÛ²ð¡¢±¨´Ýµþ²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä´Ø·¸À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥Öー¥È¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ú¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×½Ð±é¼Ô·èÄê¡ª¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁªÆü»þÅù¾ÜºÙ·èÄê¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¡×REBOOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢£´ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë
¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Îº×Åµ¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áÂè°ì´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤êREBOOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡¡https://www.toei-anim.co.jp/lp/wt/stage_2026/
½Ð±é¤Ï¡¢
¶õ´×Í·¿¿ Ìò¡¡Â¼Ãæ ÃÎ¡¢»°±À ½¤ Ìò¡¡³á Íµµ®¡¢±«¼èÀé²Â Ìò¡¡ÅÄÂ¼Æà±û¡¢É÷´ÖÁóÌé Ìò¡¡ÎÐÀî ¸÷¡¢Íò»³ ½Ú Ìò¡¡²¬ËÜ¿®É§¡¢ÊÆ²°ÍÛ²ð Ìò¡¡´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡¢»°ÎØ½¨¼¡ Ìò¡¡¿¹ÅÄÀ®°ì¡ÊÃë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢±¨´Ýµþ²ð Ìò¡¡Ê¡»³ ½á¡ÊÌë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë
¤¬·èÄê¡£
¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡½Ð±é¼Ô
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Î¾ÜºÙ¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î26Æü(Æü)¡¡
¡¡¡¡¡¡Ãë¸ø±é¡§12:30³«¾ì¡¡13:30³«±éÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡Ìë¸ø±é¡§17:00³«¾ì¡¡18:00³«±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§Kanadevia Hall¡Êµì TOKYO DOME CITY HALL¡Ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
Â¼Ãæ ÃÎ¡¢³á Íµµ®¡¢ÅÄÂ¼Æà±û¡¢ÎÐÀî ¸÷¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡¢¿¹ÅÄÀ®°ì¡ÊÃë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢Ê¡»³ ½á¡ÊÌë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê 9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¸«ÀÚ¤ìÀÊ 8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡¡Àè¹Ô¼õÉÕ (ÃêÁª)
2026Ç¯2·î1Æü12:00～¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¡ª
Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀè¹Ô¼õÉÕ (ÃêÁª)¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ URL¡§https://eplus.jp/wt2026/
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î1Æü(Æü) 12»þ00Ê¬ ～ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 23»þ59Ê¬
ÅöÍî³ÎÇ§¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) 13:00Í½Äê
Æþ¶â´ü´Ö(ÅöÁª»þ¤Î¤ß)¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) 13»þ00Ê¬～ 2026Ç¯2·î24Æü(²Ð) 21»þ00Ê¬
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢ÅöÁª»þ¤Ë·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Æþ¾ì»þ¤Ë1¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬ÊÌÅÓ500±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨¸ø±éÅöÆü¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¤´ËÜ¿ÍÍÍ³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¤ªÌ¾Á°¤È°ã¤¦¾ì¹ç¤ä¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÇÌµ¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¸«ÀÚ¤ìÀÊ¡×¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤ä½Ð±é¼Ô¤Î°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ì½ï¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¸ø±éÅöÆü¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎºÝ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓÈÖ¹æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áºÇ¿·¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤´ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¸å¤ÎÊÖ¶â¡¦¥¯¥ìー¥àµÚ¤Ó¤ªÀÊ¤Î¿¶ÂØ¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨e+¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥¤ー¥×¥é¥¹¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¡¢ÇäÇãÅù¤â´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤ò»î¤ß¤ë¹Ô°Ù¤Ï·ÀÌó°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´õË¾¤Ç¹ØÆþ·èÄê¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍýÍ³¤Î¤¤¤«¤ó¤òÌä¤ï¤º¡¢¼èÂØ¡¦ÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥ÕÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ìÆâ¤Ç¤Î¥«¥á¥é¡Ê¥«¥á¥éÉÕ¤·ÈÂÓ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡¦Ï¿²»¡¦Ï¿²è¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å·ºÒµÚ¤Ó¤½¤Î±Æ¶ÁÅù¤Ë¤è¤ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅÆü¤ä²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè1¡¢Âè3ÌÚÍËÆü¤Î2:00～8:00¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¤ー¥×¥é¥¹ http://eplus.jp/qa/
¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ìー¥¸ https://info.diskgarage.com/
ÊªÈÎÅùÂ³Êó¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ú¡ÖREBOOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡Ä
¡ÖREBOOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡£
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯Âè1ÏÃ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Üー¥ÀーÆþÂâÊÔ¡¦¶á³¦Ì±(¥Í¥¤¥Ðー)Âçµ¬ÌÏ¿¯¹¶ÊÔ¡¦Bµé¥é¥ó¥¯Àï ³«»ÏÊÔ¤ò¡¢¡È´°Á´¿·ºî¡É¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
À½ºî¤Ï¡¢2nd/3rd¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬Â³Åê¤·¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー 1st¥·ー¥º¥ó¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¡×¸ø¼°HP¡§https://www.toei-anim.co.jp/tv/wt/
¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/Anime_W_Trigger
¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@anime.w.trigger
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)°±¸¶Âç²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó