イケメン俳優・西銘駿が酔った勢いにまかせて、赤裸々トーク！？『つまみは紅しょうが　男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。1月24日（土）の放送回では、前回からの引き続きで、第27回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリに輝き、『仮面ライダーゴースト』で主演を務めた注目の俳優・西銘駿（にしめしゅん）が登場します。

迷子になりがちな西銘の「道をたくさん曲がりたくない」という謎のこだわり

まず、西銘の人となりを知っていこうということで、マネージャーにアンケートを取った結果が披露されます。マネージャーが挙げた長所と短所の結果をみて、「忘れっぽいのがだいぶ短所」と本人もかなり自覚があるようで!? なんと役の衣装のまま帰宅してしまい、「私服忘れています」と連絡があったエピソードなどが本人の口から明かされます。

その他、事務所に行くまでに迷子になってしまう西銘の天然すぎるエピソードも暴露され、西銘は「たくさん曲がりたくなくて。MAPは見ているけどそれもあって迷う」と独特すぎるこだわりを語ります。それを聞いた紅しょうがは、稲田が「プライドあるアホやからややこしい。なんやねん、そのプライド」とツッコむと、熊プロは「…どんぐり落として歩いたらどう？」とアドバイスする一幕も。さらに、パスポート作成にまつわる、あり得ないエピソードもお楽しみに！

「男子～吐き出してしまいや～」で三人の不満が爆発！？

番組の後半では、熊元プロレスによる手作りおつまみコーナーへ。アボカドが好きだという西銘のために作るのは、アボカドと塩辛を使ったヘルシーカロリーグラタン。アボカドと塩辛にチーズをのせて焼くだけという簡単な料理なのですが、作る様子を見ていた西銘は「味の想像ができない」と怪訝な表情を浮かべます。

しかし、出来上がった料理をひと口食べた西銘は「めちゃくちゃ美味しい！」と絶賛します。稲田も「めっちゃ美味しい」と高評価でしたが、料理の温度について一家言あるようで!? どんな料理なのかぜひ番組をチェックしてください。

最後は、酔った勢いで日頃の不満を言ってしまおうというコーナー「男子～吐き出してしまいや～」へ。西銘だけでなく、稲田や熊プロも不安を吐き出していきます。西銘は言った直後に、マネージャーが頭を抱えてしまい、仕切り直すというまさかの流れになりましたが、その内容は果たしてどんなものなのでしょう！？ ここだけでしか聞けない彼らの主張をお楽しみに。

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送もされています。見逃し配信もあるのでそちらもお楽しみに！

【番組情報】つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：1月24日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：西銘駿

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984