ベストオブミス（ミスユニバースジャパン）フランチャイズ加盟者の8割が女性経営者

ミスコン業界に起きている、静かな“構造転換”

一般社団法人ベストオブミス

「ミスコン」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは

外見を競うイベントというイメージだろう。

しかし今、その常識が大きく変わりつつある。

全国でミスコンテストを展開するベストオブミスが構築した

フランチャイズ（FC）モデルでは、

加盟者の約8割が女性経営者という、

従来のフランチャイズ業界では極めて異例の構造が生まれている。

さらにこのモデルには、もう一つの大きな特徴がある。

それが、「1県1社限定」という運営方針だ。

この2つの要素は偶然ではない。

むしろ、ミスコンを**“外見評価の場”から“教育事業”へ転換するために不可欠な設計だった。

フランチャイズ加盟者の８割が女性という“異例の事実”

飲食・小売・サービス業を含め、

日本のフランチャイズ業界において

加盟者の８割が女性経営者という事例はほとんど存在しない。

しかしベストオブミスでは、

加盟者の約８割が女性

元会社員・元専業主婦・教育／人材／美容／エンタメ業界出身者そして最後に元出場者が中心という特徴的な構成となっている。

彼女たちが共通して語るのは、

「ミスコンを“大会ビジネス”ではなく、

人を育てる教育事業として捉えたとき、初めて本気で関われると感じた」

という点だ。

そしてこのモデルを支えている根幹の仕組みが、

**「1県1社限定」かつ「県代表制度」**という明確な設計だ。

これは単なる運営ルールではない。

日本大会を成立させるための“選抜と育成の構造”そのものである。

1県1社限定＝「県代表を選出する責任主体」を明確にする制度

ベストオブミスでは、

各都道府県につきフランチャイズは1社のみと定めている。

この理由は極めてシンプルだ。

各県における「代表選出の責任」を、1つの運営主体に集約するためである。

この仕組みにより、

各フランチャイズは単なるイベント主催者ではなく、

その県を代表する人材を育成し

公正な選考を行い

日本大会へ送り出す

“県代表輩出機関”としての役割を担う。

これは、

スポーツ大会や文化コンクールにおける

「地方予選 → 全国大会」と同じ構図であり、

ミスコンを一過性イベントから全国規模の人材選抜制度へと引き上げている。

日本大会は「突然集まる」のではなく「各県で育てられてくる」

ベストオブミスの日本大会出場者は、

単に応募者の中から選ばれているわけではない。

各県で

一定期間の育成プログラムを受け

地域活動・社会発信・表現力を磨き

その県を代表するにふさわしい存在として選出される

そのうえで、

各県代表として日本大会へ進出する。

つまり日本大会とは、

「全国から突然集まった参加者の集合体」ではなく、

**各地域で育成された“代表者たちの集積点”**なのである。

この構造を成立させるためには、

県内での選考・育成・評価基準がブレてはならない。

だからこそ

1県1社限定のフランチャイズ制度が不可欠だった。

なぜ複数社制にしなかったのか──教育と公平性のための制限

仮に1県に複数の運営主体が存在すれば、

代表の価値が分散する

選考基準が曖昧になる

「誰が正式な県代表なのか」が不透明になる

といった問題が生じる。

それは結果的に、

日本大会そのものの信頼性を損なう。

ベストオブミスが

拡大効率よりも1県1社限定という制限を選んだのは、

ミスコンを教育と選抜の制度として成立させるためだった。

女性経営者が集まる理由──「県代表を育てる」という役割

この県代表制度と教育型モデルは、

結果として女性経営者との強い親和性を生んだ。

地域に根差した人材育成への関心

若い世代のロールモデルを育てたいという想い

短期的な利益よりも、社会的意義を重視する価値観

「大会を回す」のではなく、

**「県を代表する人を育てる」**という役割は、

共感型・教育型の事業を志向する女性経営者に自然と支持されている。

その結果、

加盟者の約８割が女性という構成が生まれた。

ミスコンは“外見評価”から“代表選抜×人材育成”へ

現在のベストオブミスにおける評価軸は明確だ。

外見だけでは代表になれない

思考力・社会性・発信力・継続的な活動が問われる

「県代表としてふさわしいか」が最終基準となる

これは、

ミスコンを個人の美の競争から

社会的代表を選ぶプロセスへと進化させる試みでもある。

フランチャイズは拡大手段ではなく「代表制度を守る仕組み」

ベストオブミスにとってフランチャイズとは、

単なる事業拡大の手段ではない。

県代表制度を守る

教育水準を均一に保つ

日本大会の価値を担保する

そのための制度的インフラである。

1県1社限定という制限は、

理念を全国に薄く広げるためではなく、

責任と質を各地域に深く根付かせるための選択だった。

「ミスコンの未来」を更新する、県代表制度という答え

「ミスコン＝外見評価」という時代は、確実に終わりを迎えつつある。

その先にあるのは、

地域で育て、代表として選び、日本大会へつなぐ人材育成システムだ。

加盟者の８割が女性経営者

1県1社限定

県代表制度による日本大会出場構造

これらはすべて、

理念ではなく実際に機能している制度設計である。

ベストオブミスは、

ミスコン業界を「イベント」から

社会的な人材選抜・育成制度へと再定義する挑戦を続けている。

47都道府県開催に向けたフランチャイズ募集について

ベストオブミス代表 内田洋貴 コメント

ベストオブミスでは現在、

47都道府県すべてでの開催体制確立を目標に、

「1県1社限定」のフランチャイズ加盟者を募集しています。

私たちが目指しているのは、

単に大会数を増やすことではありません。

各地域で 県代表を育成・選出し、日本大会へ送り出す責任主体を明確にすることです。

そのため、ベストオブミスでは

同一県内での複数展開は行わず、

理念と教育方針を共有できる1社のみと連携する形を取っています。

ミスコンを

「外見を競う場」ではなく

人材育成と地域発信のプラットフォームとして根付かせるためには、

地域に本気で向き合える運営者の存在が不可欠です。

教育・人材・地域活動に関心を持ち、

次世代のロールモデルを育てたいという想いを持つ方とともに、

全国47都道府県での開催を実現していきたいと考えています。

