次世代3ch DJミキサー「DJM-V5」が登場 緻密な音づくりとワイヤレスモニタリングをコンパクトな筐体に凝縮

AlphaTheta株式会社

AlphaTheta株式会社は、次世代3ch DJミキサー「DJM-V5」を2026年1月28日に発売します。

2020年発売の6chプロフェッショナルDJミキサー「DJM-V10」は、圧倒的な高音質と緻密なミキシングを可能にする高い演奏性で多くのDJから熱く支持され、世界中のフェスティバルやクラブで使用されています。

そのDJM-V10の設計思想を受け継ぎ、よりコンパクトな筐体に凝縮した3ch構成のDJミキサーが「DJM-V5」です。スペースの限られたDJブースでも、妥協のないクリエイティブなミックスを可能にします。DJM-V10よりさらに進化したFILTERやSEND FXなど多彩なエフェクト機能を備えており、使用環境を問わず、創造性あふれるパフォーマンスを実現します。さらに、当社独自の超低遅延ワイヤレス技術SonicLinkのトランスミッターを内蔵。HDJ-F10とのペアリングにより、ケーブルレスで快適なモニタリング環境を構築できます。

DJM-V5は、洗練された機能とレイアウトをコンパクトな筐体にまとめ、あらゆる場所で繊細な音のコントロールと、クリエイティブなプレイを楽しめる環境を提供します。

※本製品をご使用の際は、最新のファームウェア(https://support.pioneerdj.com/hc/ja/sections/50766108259865)へアップデートしてからご利用ください。

【商品概要】

型番 ：DJM-V5

希望小売価格：\308,000 (税込)

発売時期 ：2026年1月28日

●商品サイトURL

https://bit.ly/3MQu2re

●商品イントロダクション動画

https://youtu.be/uIlNxSEZeMk

●商品ウォークスルー動画

https://youtu.be/LlJMKoMrilg

【商品特長】

本格的な操作感を凝縮したコンパクト設計

スペースの限られたDJブースでも、クリエイティブな3chミックスに直感的に取り組めるよう設計されています。多くのDJやアーティストから支持されているDJM-V10と同様の4BAND EQ、COMPRESSOR、FILTER、SEND FXの操作感をそのままに、製品サイズを約30％縮小。コンパクトながらも本格的な操作感を実現しました。また、DJM-V10-LFと同様の60mmロングボリュームフェーダーをチャンネルフェーダー部に採用し、正確な音量調整をサポートします。さらに、新開発のフェーダーカーブモード「SOFT MIX CURVE」を搭載。チャンネルフェーダーを下げた際に自動で高音をわずかに抑えることで、より自然で心地よいミックスを可能にし、繊細な演奏表現を支えます。

高解像度かつウォームな音質

DJM-V5は、DJM-V10で好評を得た高解像度かつウォームな音質を継承し、複数の音源をミックスしても飽和を感じさせないバランスの取れたミキシングを実現。スタジオクオリティの96 kHz/ 64 bitミキシングDSP処理を採用し、チャンネル入力部とMASTER出力部にはESS Technology社製の32 bit高音質A/D、D/Aコンバーターを搭載。さらに、各音質パーツの選定と最適化を行い、クラブなどの実際の使用環境での試聴テストを繰り返すことで、音質を丁寧に磨き上げました。音の輪郭や空間表現、音と音の余白まで繊細に表現し、臨場感あふれるサウンドにより、各音源が明瞭に際立ち、心地よく踊れる音楽体験を提供します。

多彩なエフェクトで広がる表現の自由

空間演出の幅を広げる6種類のSEND FX

楽曲を彩る6種類の豊富なエフェクトを搭載。SHORT DELAY、REVERB、SHIMMER、TAPE ECHO、PING PONG、ECHO VERBにより、演奏の雰囲気や空気感を自在に調整可能です。また、各chに専用のSENDノブを備えており、楽曲ごとに最適なエフェクトのかかり具合を直感的に調整できます。さらに、エフェクトの長さや残響時間を調整できるTIMEノブには独自のクリック機構を採用しており、エフェクトによって操作感が異なります。

・TAPE ECHO、PING PONG、ECHO VERB：BPMに連動して、1/16から1拍の間でクリック感が追加され、狙い通りの拍でエフェクトをかけられます。

・SHORT DELAY、REVERB、SHIMMER：クリック感のない滑らかな操作感で、エフェクトのかかる時間を微調整できます。

音色を自在にコントロールする3種類のFILTER

各チャンネルには、LOW PASS、HIGH PASS、CROSS PASSの3種類を切り替えられるFILTER専用ノブを搭載。左から右への回し切りのノブ構造により、繊細かつダイナミックなコントロールが可能です。新たに採用されたCROSS PASS FILTERでは、楽曲の低域を保ちながら中高域をなめらかにフィルタリングできるため、エネルギー感を損なうことなくボーカルやメロディに変化を加えることで、これまでにない演奏が実現します。

SonicLink内蔵で超低遅延ワイヤレスモニタリングに対応

当社のミキサーとして初めて、DJ機器の操作と音声の間に遅延を感じさせることなく、快適かつ自由なワイヤレスモニタリングを可能にするSonicLinkを内蔵しました。HDJ-F10とボタン一つで簡単にペアリングができます。さらに、今年発売予定の新型ヘッドホンでは、DJM-V5前面のヘッドホンタッチエリアに触れるだけでペアリングが完了します。

※ HDJ-F10はヘッドホンタッチエリアとのペアリングには対応していません。

自在なDJプレイを支えるPRO DJ LINKと豊富な接続性

PRO DJ LINKによる正確な演奏サポート

DJM-V5は、PRO DJ LINKを用いてCDJ-3000XやCDJ-3000などの対応マルチプレイヤーやrekordboxと接続することで、BPMに合わせて狙ったタイミングでエフェクトをかけられます。また、LINK CUE機能により、ブラウジング中の楽曲をロードせずに試聴したり、WAVEFORM画面で再生中の楽曲の全体波形をタッチして、現在の再生位置より先の展開を確認できます。新たに追加された専用ノブでモニター音量の調整も可能です。さらに、USBデバイスやrekordboxに保存したミキサー設定（My Settings）を呼び出すことで、即座に自分好みの環境でプレイを始められます。

多様なシーンに対応する豊富な接続性

背面のUSB Type-C端子をPC/Macに接続すれば、rekordbox for Mac/WindowsやSerato DJ Pro※1と即座に連携でき、DVSなどのDJプレイが可能です。さらに、マルチデバイス対応のMULTI I/Oでは、天面のUSB Type-C端子にiPhoneやiPad※2を接続することでDJM-RECやRMX-1000 for iPadを利用できるのに加え、RMX-IGNITEともUSBケーブル1本で接続できます。また、他社製の外部エフェクターとのINSERT接続にも対応しています。クラブプレイから配信、レコーディングまで、シーンに合わせた多彩なセットアップを実現します。

※1 Serato DJ Proを使用するには別途ライセンス購入が必要です。

※2 USB Type-C端子を搭載したiPhoneまたはiPadのみ対応しています。

その他の特長：

・2BAND BOOTH EQ搭載

・製品延長保証サービスAlphaTheta Care対象

【商品の仕様】

rekordboxのシステム要件はこちらをご参照ください：

rekordbox.com(https://rekordbox.com/)

Serato DJ Proのシステム要件はこちらをご参照ください：

serato.com/dj/pro(https://serato.com/dj/pro)

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

※ rekordbox(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

AlphaTheta株式会社について

AlphaThetaは「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」というミッションを掲げ、革新的な技術と高品質の音響機器やソフトウエア製品、サービスを通じて、音楽で社会とのつながりを育み、豊かな体験と価値のある貢献を世界中に提供することを目指しています。AlphaThetaの中核をなすDJ事業は、1994年にパイオニア株式会社の一部門としてスタートし、世界中の音楽やDJ文化の形成と発展に中心的な役割を果たしてきました。2015年にPioneer DJ株式会社として独立し、2020年には、音楽に携わる者としての誇りと、これから新たな分野においても成長を目指していくという想いを持って、社名を「AlphaTheta（アルファシータ）株式会社」に変更しました。そして2024年、これまで培ってきた信頼とイノベーションを継承し、将来に向けてより一層発展していくべく「AlphaTheta」から新製品を発売。親しみやすさや遊び心のみならず、「AlphaTheta」ならではの新しい価値観、新しい表現を追求しています。AlphaThetaは、「Pioneer DJ」「rekordbox」「KUVO」「TORAIZ」「Pioneer PRO AUDIO」、そして「AlphaTheta」を通じて革新的な製品とサービスを提供し、お客様の多様なニーズに応え続け、常に進化することで、これからも社会に必要とされる存在であり続けたいと考えています。

※AlphaThetaは、ノーリツ鋼機（東京証券取引所コード：7744）グループの一員です。

【会社概要】

商号：AlphaTheta株式会社（アルファシータ、英：AlphaTheta Corporation）

代表者：代表取締役社長 片岡 芳徳

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

事業内容 ：DJ/クラブ機器、業務用音響機器、音楽制作機器の商品開発、設計および販売ならびにそれらのサービスに関する事業

ウェブサイト ：alphatheta.com/(https://alphatheta.com/ja/)

【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

AlphaThetaカスタマーサポートセンター

TEL ：0120-545-676（無料）

サポートページ ：alphatheta.com/support/Japan(https://www.pioneerdj.com/ja-jp/support/)